Tyron Lino: "No me llevo bien con lo protocolario"

En esta nueva edición de Tengo que decirlo, el periodista guayaquileño Tyron Lino que labora para la cadena rusa RT, confesó entre otras cosas que le gustaría tener una noche con Emma Watson en el lago Baikal.

1 “Tengo la manía de oler los sitios donde ingreso, tengo olfato de sabueso y de rata”.

2 “Me molesta todo acto de violencia e injusticia contra un niño, eso saca mi parte extremista” .

3 “Soy frágil ante las desgracias que afectan a un ser amado. También cuando escucho el Himno Nacional lejos de mi patria, el beso de un hijo...”.

4 “Yo me río siempre con El Chavo, Los Simpson y los memes”.

5 “Lloro por la impotencia extrema y las alegrías máximas”.

6 “Peleo desde las redes sociales, con mi propio testimonio y palabra. Creo en las causas patrióticas, cívicas y de fe”.

7 “No sabría decir quién me gustaría que dirigiera la película de mi vida porque no existe un director que me llene más allá de la parte cinematográfica”.

8 “Mis mayores referentes en el periodismo han sido Jorge Ramos, Jaime Baily y Mariana Atencio”.

9 “Baltazar Ushca (el hielero del Chimborazo) me llenó el alma por su sencillez e inocencia ante lo que es nuestra sociedad despiadada. Es algo que te saca lágrimas de ternura”.

10 “No me llevo bien con lo protocolario. No me nace ser simpático con alguien que no es de mi confianza o de quien sé que ha afectado a un inocente y no se diga a la patria. El sello de los Lino me impide serlo. Tener diplomacia es otra cosa, porque en ese aspecto jamás dejo de ser un caballero y un racional”.

Tyron lleva cuatro años viviendo en Rusia. Cortesía

11 “Admiro a los zares, menos a Nicolás II. La historia da cuenta que sus nefastas decisiones dieron fuerza a los bolcheviques, quienes solo usaron al pueblo como balas de cañón. Todo esto, según mi opinión sobre la historia de Rusia, pues de esa monarquía me encanta todo lo que fue la vida de Ekaterina”.

12 “Entre José Delgado y Henry Dueñas me quedo con mi querido amigo y coterráneo manabita Henry Dueñas. Nos conocimos en Ecuavisa y siempre terminábamos hablando de lo bello que es Manabí, la provincia de mis padres”.

13 “No me gustan los dramas románticos como Doctor Zhivago. Soy más de misticismos y documentales”.

14 “En el tiempo que he vivido en Rusia, quiero demostrar lo que he aprendido, experimentado, constatado y visualizado en materia de periodismo, pero a través de espacios muy diferentes, hay que romper el molde”.

15 “De Moscú me seduce el otoño, con sus colores y olores de tierra húmeda y pasto ya marchitándose. En sabores, para mí el borsch es lo que más me atrae”.

16 “Si tuviese que pasar una noche varado en el lago Baikal, sería con Emma Watson, mujer extremadamente interesante en lo intelectual y físicamente, por supuesto”.