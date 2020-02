Manicura: Los hombres no se resisten

Conforme los roles de género van desapareciendo, las tendencias ya no tienen exclusividad para un sexo únicamente. Al que le gusta, independientemente si es mujer u hombre, lo usa.

Las uñas más extravagantes (y raras) de los Grammy 2020 Leer más

El furor por llevar las uñas pintadas de distintos tamaños, colores y diseños ya dejó de ser una opción solo femenina. Artistas desde Bad Bunny, Pol Granch hasta Brad Pitt se han subido al tren de esta moda y las saben lucir con estilo.

BAD BUNNY

Bad Bunny ha optado por lucir uñas largas y afiladas. Cortesía

Se lo podría llamar como el embajador oficial actual de la moda masculina de las uñas. A pesar de no ser el primero, pues ya se ha visto hace años a los cantantes de rock y heavy metal llevarlas negras, lo que hizo el puertorriqueño fue derribar el estereotipo de que solo se podían usar de ese tipo de colores.

El sesgo de género se infiltra en los algoritmos Leer más

Con su inigualable estilo de vestir, ha sabido adecuarlas a todos sus looks. Así apareció en la alfombra roja de los Premios Billboard del año pasado y no solo se atrevió a llevarlas pintadas, también se las hizo de forma afilada e incorporó unos cuantos brillos. Sin duda, todas las miradas fueron a su nail-art.

BRAD PITT

En la imagen, el actor luce un diseño de uñas que resalta solo en dos de sus dedos. Cortesía

¿No lo esperabas verdad? Pues para sorpresa de muchos, el actor también se ha dejado seducir por llevar las uñas con estilo y en múltiples ocasiones las ha tenido perfectamente pintadas. Sin quitarle la formalidad que lo caracteriza cuando aparece en eventos públicos, decidió decorarlas con un diseño muy loco y con diferentes patrones.

HARRY STYLES

La manicura es parte importante del estilo del cantante británico. Cortesía

Es otro de los artistas del momento que ha roto esquemas y más de una vez ha confirmado que la ropa no tiene géneros. Y por supuesto, no podía faltar él en esta lista. Desde hace algunos meses es habitual ver a Styles recurrir al esmalte para ponerle el toque final a su estilismo. A veces no se conforma con un solo color y elige más.

POL GRANCH

En la última alfombra roja de Los 40 Music Awards, se vio a Granch lucir sus uñas pintadas. Cortesía

Uno de los artistas jóvenes más prometedores de España, no se ha quedado atrás. En la última alfombra roja de Los 40 Music Awards y en su último videoclip titulado M Conformo, el ganador de Factor X lució sus uñas pintadas de negro. Se inclinó por lo clásico, pero quién sabe si más adelante lo veremos arriesgándose un poquito más.

EN GUAYAQUIL

El rapero guayaquileño André Farra también ha incluido el 'nail-art' en su estilismo. Cortesía

El rapero André Farra siempre se ha mostrado original, no solo en su música sino en su vestimenta. Llevar las uñas decoradas ha sido ese plus que ha agregado últimamente a su estilo. “Puedo ver que cada vez más personas lo hacen y lo aplaudo, la verdad. Gracias Bad Bunny (risas), lo hacía cuando era niño y los demás me veían terrible. Me gusta darle variedad y una vez mi novia me hizo la carita feliz (mi logo) y me encantó.

A veces le pongo glitter, otras solo me pinto una y así, no hay reglas. Por el círculo social que frecuento, nunca me han dicho nada, pero personas más tradicionales cuando le he enseñado, me han visto con cara de que no entienden, pero ningún comentario malo.

También es porque evito rodearme de gente cerrada, desde mi trabajo hasta mis amigos. Familiarmente, mi sobrinito de 5 años me preguntó por qué me las pintaba y antes de que le explique saltó mi hermana y dijo que solo podía “porque era músico” y que bajo ningún otro contexto se puede”, contó.