Bianca Fariña:"El feminismo no es desnudarse en la calle"

En esta nueva edición de Tengo que decirlo, la cantante, modelo y actriz Bianca Fariña, confesó, entre otras cosas, que lee a Simone de Beauvoir, compone canciones, tuvo relaciones tóxicas y cree mucho en las energías.

1."Estoy en la nueva novela de Ecuavisa, que por el momento se llama Sí se puede. Tengo un personaje muy lindo que va a gustar, muy diferente a los que he hecho. Seré la pareja de un futbolista. También estaré en la última temporada de 3 familias. El 2020 se viene con todo y se acordarán de mí, sí o sí".

2. "Estudié Artes Escénicas en Argentina para certificarme como actriz y trabajar. Aunque tenía muchas ofertas, quise prepararme y seguir una carrera en teatro, cine y televisión".

3. "Mi vocación inicial era ser cantante como mi papá (Fabián Fariña) hasta que descubrí la actuación. Es lo mío, mi verdadera vocación, pero no he dejado del todo la música".

4. "He sido modelo ocasional desde los seis años, era muy chiquitita. Me encantaban los desfiles de Barbie".

5. "Encabezo un proyecto sobre el empoderamiento femenino, que espero se cristalice para finales de este año".

6. "El feminismo no es desnudarse en la calle ni agredir a terceros. Hay muchas connotaciones erróneas acerca de este tema. Para mí es la igualdad de géneros, tener las mismas oportunidades, es positivo tanto para el hombre como para la mujer".

7. "Soy empoderada porque soy leal a mí misma. Tengo mi criterio formado, pero respeto el del otro".

8. "No estoy enamorada, me encantaría conocer a alguien que comparta lo mismo que yo. He tenido relaciones tóxicas por los celos. Quiero que mi pareja sea un apoyo, no un peso".

9. "Me encanta leer, soy una lectora consumada. Uno de mis libros favoritos es Los cuatro acuerdos, de Miguel Ruiz, y también El segundo sexo, de Simone de Beauvoir".

10. "Otra de mis pasiones es la escritura. Me fascina escribir y lo hago a menudo. Tengo tres cuadernos escritos de frases y canciones. Toco la guitarra y compongo".

Bianca asegura que 2020 será su año y se acordarán de ella. Juan Faustos

11. "Ricardo Velasteguí me introdujo en el mundo de las tablas y fue quien se dio cuenta de mi potencial".

12. "Acudí a muchas audiciones en televisión. Nunca me cansé, hasta que un día me llamaron y ahora estoy en dos producciones de Ecuavisa".

13. "De niña me decían ‘Bianca la revolucionaria’, porque no le huyo a los retos, amo los desafíos".

14. "Si no tengo palabras positivas para decirte, no te diré nada".

15. "Creo mucho en las energías del universo. Todo lo que das con amor se regresa multiplicado. Lo que deseas para otro, también lo atraes para ti".

16. "Soy fiel a mi esencia".

17. "En Argentina existe una cultura teatral de toda la vida. En Ecuador todavía falta aquello, carecemos un poco de educación respecto a lo artístico".

18. "Además de la televisión, este año protagonizaré mi primera película, cuyo tema tiene que ver con el colectivo LGBTI. Es algo que vi en Argentina, un país que es más liberal y lo aborda de otra manera. Acá es muy delicado y se lo toca con pinzas y es real".