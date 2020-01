Alejandra Jaramillo confesó su gusto por Efraín Ruales

Un Caramelo en Granasa Leer más

La presentadora de televisión Alejandra Jaramillo confesó en una entrevista, al programa En Contacto, que le gusta su compañero Efraín Ruales.

“Lo que se ve no se pregunta. Él es súper guapo. A mí sí me gusta “, dijo la ‘Caramelo’ entre risas.

Por otra parte, reveló que se está dejando llevar por el gusto que le tiene a Efraín, por lo que habría una ligera posibilidad de una relación entre ellos.

Además, agregó que antes le molestaba cuando la vinculaban sentimentalmente con Ruales, pero ahora no. “Probablemente antes sí me desencajaban los rumores, porque no estaba a este nivel de exposición de mi vida y todo era nuevo”, acotó.

Pese a que ‘Ale’ confesó su gusto, Efraín no quiso pronunciarse en el tema.