Un Caramelo en Granasa

Vestida con un sexy traje rojo llegó Alejandra Jaramillo, presentadora del programa En contacto, de Ecuavisa, a las instalaciones de Granasa para recibir el premio del concurso organizado por diario EXTRA, La famosa del Ecuador 2019.

Ella arrasó en las votaciones porque según los lectores es "muy guapa y carismática". Compitió con sus compañeras del canal, Samantha Grey, Evelyn Vanessa Calderón y Marián Sabaté, además de otros talentos, como Michela Pincay, Sofía Caiche, Yuribeth Cornejo, Lissette Cedeño y Catherine Velasteguí.

La Caramelo, como cariñosamente la llaman, recibió de manos de Iván Varela, gerente de Mercadeo, una placa, una cinta y un viaje a México para dos personas con todos los gastos pagados.

Compitió con Marián, La Coqueta, entre otros talentos. Gerardo Menoscal

Durante su permanencia en la empresa compartió con los empleados y los periodistas de EXPRESO y EXTRA, además se tomó fotos.

Emocionada "La gente de distintas regiones del país me decía que había votado por mí. Otros me enviaban la captura de pantalla. Estoy muy agradecida por ese cariño. Esto me motiva a seguir trabajando y a continuar siendo una chica sencilla".

Todavía no tiene fecha para su viaje, pero espera hacerlo en compañía de su hijo Juan Sebastián, quien recientemente cumplió 11 años, y con otros familiares. "Tal vez en Carnaval", añadió.

Además de ser parte del equipo de En contacto es la protagonista de la nueva telenovela de Ecuavisa en la cual interpretará a Camila, uno de los amores del exjugador Iván Kaviedes (personaje al que le dará vida Eduardo Maruri). Sobre este girará la historia y sobre la selección ecuatoriana de fútbol.

El melodrama, dirigido por Peky Andino, no tiene un nombre definido. Las grabaciones se iniciaron en septiembre y concluirán en febrero del 2020.

El viernes 13 en la revista mañanera, sus compañeros le celebraron sus 27 años. A este agasajo acudieron sus allegados.

Su carisma y simpatía le dieron el título de La famosa del Ecuador 2019.