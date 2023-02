Con los exitosos sencillos Never Gonna Not Dance Again y Trustfall, así como su último lanzamiento, When I Get There , este disco llamado al igual que una de las canciones, Trustfall es el trabajo más vulnerable y estimulante que ha presentado hasta ahora P!NK.

Con colaboraciones con Chris Stapleton, The Lumineers y First Aid Kit, así como con notables compositores y productores Max Martin, Shellback, Greg Kurstin, FRED, Billy Mann y más, el proyecto es una exploración de los altibajos de la incertidumbre, la libertad y el dejar ir.

El álbum alterna entre baladas muy poderosas e himnos para la pista de baile. Es un juego sonoro sobre los vertiginosos cambios de humor que suelen acompañar a los tiempos difíciles.

El primer tema, When I Get There, es uno de los más desgarradores del catálogo de más de dos décadas de Pink, que mira al cielo y pregunta a su difunto padre: "¿Hay algún bar ahí arriba donde tengas una silla favorita?, ¿Dónde te sientas con tus amigos y hablas del tiempo?, ¿Hay algún sitio al que vayas a ver la puesta de sol?".

Empezar un álbum con una canción lenta parece una elección atrevida, hasta que uno recuerda que P!NK ha estado reescribiendo las reglas del juego desde que apareció en escena en el año 2000. A la par de este lanzamiento también ha anunciado un tour por Estados Unidos que comenzará en octubre.