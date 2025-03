Treinta años sin Selena: el alma de la Reina del Tex-Mex sigue viva

En el calor de Corpus Christi, Texas, aún resuena una voz que se apagó demasiado pronto. Hace 30 años, Selena Quintanilla fue asesinada a tiros en un hotel de su ciudad natal. Tenía apenas 23 años. Pero la tragedia no puso fin a su historia: la Reina del Tex-Mex no murió con su cuerpo. Su legado ha resistido el paso del tiempo, y en este 2025, su luz brilla con más fuerza que nunca.

Esta semana, el Festival de Cine de Miami exhibe uno de los documentales más esperados de la temporada: Selena y Los Dinos. Dirigido por Isabel Castro y realizado con la colaboración de la familia Quintanilla, la pieza revela imágenes inéditas de los primeros años de la artista, su vida familiar y su conexión con los fans.

“Se trata de una artista que no deja de emocionar e inspirar”, dijo James Wooley, director ejecutivo del festival. “El interés en su vida y su música no solo no merma, sino que va en ascenso”.

El renacer de una leyenda

En plena era digital, Selena reina en plataformas de streaming, pero también en formatos retro. Su álbum Amor prohibido encabezó las listas de vinilos en Estados Unidos en julio de 2024, y su compilado Ones se mantiene como el disco latino más vendido en ese formato.

Su impacto no es solo comercial. Artistas de distintas generaciones siguen rindiéndole tributo. Becky G versionó Como la flor en su presentación de Coachella 2023 ante 120.000 personas. Karol G incluyó guiños a Selena en Mi ex tenía razón. Y Selena Gómez —bautizada así en su honor— ha repetido que la estrella texana fue su mayor inspiración.

“Selena encarnaba autenticidad. Su sentido del humor, sus sueños y la conexión con su familia y sus fans es algo que todavía buscamos en nuestros artistas favoritos”, escribió Becky G en Rolling Stone.

Fotografía de archivo de la estrella de Selena Quintanilla en el Paseo de la Fama de Hollywood. Efe

Un crimen que aún sacude

A tres décadas del asesinato, el nombre de Yolanda Saldívar —la mujer condenada por la muerte de Selena— volvió a ocupar titulares. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó su petición de libertad condicional. La próxima revisión será recién después de 2030.

Saldívar, de 65 años, fue sentenciada a cadena perpetua en 1995 tras dispararle a Selena en el hotel Days Inn, hecho que estremeció a toda la comunidad latina en Estados Unidos.

Más que música: un símbolo cultural

El impacto de Selena ha trascendido las barreras del tiempo y el idioma. Jennifer López, quien la interpretó en el cine en 1997, aseguró recientemente que esa película fue la clave de su propio despegue en Hollywood.

En 2023, el presidente Joe Biden le otorgó póstumamente la Medalla Nacional de las Artes. Ese mismo año, el disco Amor prohibido fue incluido en el Registro Nacional del Congreso estadounidense.

El Museo Selena en Corpus Christi sigue recibiendo miles de visitantes cada año. Allí están su vestuario, premios, micrófonos, e incluso sus notas escritas a mano. Y, sobre todo, su espíritu.

La familia Quintanilla ha mantenido vivo ese fuego con festivales como Fiesta de la Flor, nuevas ediciones de sus discos y acuerdos con marcas que ayudan a preservar su imagen. El resultado: un patrimonio que ha crecido de los 5 millones de dólares estimados al momento de su muerte a más de 25 millones, según Celebrity Worth Net.

Selena vive

Selena no solo fue una voz poderosa, también fue un puente cultural. Su legado demuestra que se puede ser latina, bilingüe, auténtica, soñadora… y convertirse en ícono eterno.

A 30 años de su muerte, Selena Quintanilla no solo está viva: está más presente que nunca. Y cada vez que alguien canta "Bidi bidi bom bom", una nueva generación descubre por qué su estrella nunca se apagará.

