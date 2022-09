Las canciones de desamor nos recuerdan algo: El amor, duele y si no duele, no es amor. Sin embargo, no todas han sido pensadas para sentarse a llorar... Este 2022 nos ha traído lamentos incluso en ritmos bailables. Así que, si te sientes con corazón roto y un tanto 'despechá', acá te dejamos algunas canciones que no puedes dejar de escuchar.

Despechá de Rosalía

"Hay muchas formas de estar despechá...". Este es un tema que habla de la sensación de libertad tras una relación que ya no va para más, trata de una mujer despechada pero que no voltea atrás, no se arrepiente y sigue adelante.

MAMIII de Becky G y Karol G

Después de su ruptura amorosa con Anuel AA, Karol G le cantan a un amor que desea dejar en el pasado, por problemas de inseguridades e infidelidades la cantante enterró a su ex y al de todas con ese tema.

As was it de Harry Styles

Que su alegre melodía de synth pop no te deje engañar, pues en su letra se revela el ir y venir en una relación que ya no es como antes, y jamás lo será. Este canción de Harry Styles es parte del álbum Harry's House.

Te felicito de Shakira

La barranquillera Shakira volvió a ser tendencia con el éxito de su canción Te felicito. Aunque no se ha declarado como verdadero, sus fans comentan que esta hit fue escrito para Geral Piqué, que ahora tiene una nueva pareja a pocos días de haber terminado la relación con la madre de sus hijos.

Out of time de The weeknd

The weeknd habla sobre el conflicto de ser un amante ausente, una persona que no demuestra sus verdaderos sentimientos. Él esta consciente de que el motivo de la ruptura es totalmente su culpa, y no puede evitar que su amada se fije en otra persona.