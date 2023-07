La noticia de la muerte con 96 años de Tony Bennett, uno de los vocalistas más consumados y queridos del jazz y la música popular, ha entristecido al mundo artístico, por lo que músicos de todos los estilos y edades se han despedido del cantante en sus redes sociales.Columbia Records, discográfica que fichó a Bennett en 1950, dijo: “La voz eterna, el encanto, la calidez, el alma y el espíritu de Tony cambiaron el mundo e iluminaron las vidas de millones en el transcurso de su carrera de 73 años”.En su largo recorrido, Bennett cantó con diversos artistas, como Barbra Streisand, Elton John, Stevie Wonder, Bono, Lady Gaga, entre muchos otros.

El cantante colombiano Juanes, quien cantó con él The Shadow of Your Smile en el disco Duets. An American Classic, escribió en sus redes que Bennett era “un ser de luz, generoso y extremadamente talentoso”.

“Los mejores recuerdos de Mr. Tony Bennett, entre ellos un casete con sus lecciones de canto que me regaló, vivirán conmigo para siempre”, añadió Juanes en Twitter.Incluso músicos alejados de su estilo lo han homenajeado, como Gene Simmons, el bajista de la banda Kiss, quien publicó: “Hoy perdimos un ícono de íconos. Amable, considerado y, como dijo (Frank) Sinatra: el mejor cantante”.Bennett fue diagnosticado con alzhéimer en 2016, pero continuó actuando y grabando hasta 2021.Su último show fue en agosto de 2021, cuando apareció junto a Lady Gaga, con quien publicó dos discos, en el Radio City Music Hall de Nueva York en un espectáculo titulado One Last Time.

Luto en Nueva York

Hijo de un tendero italiano, Anthony Dominick Benedetto nació el 3 de agosto de 1926 en el barrio de Astoria, en el Queens neoyorquino. Estudió en la High School of Industrial Arts en Manhattan, donde descubrió sus dos pasiones, la música y la pintura.Los representantes políticos de Nueva York también le rindieron homenaje. El alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, tuiteó: “Tony Bennett, un niño de clase trabajadora de Queens, cantó nuestra canción al mundo”.“No dejes que la letra te engañe: dejó su corazón aquí en la ciudad de Nueva York”, señaló el alcalde, haciendo referencia a la canción más exitosa de Bennett, I Left My Heart in San Francisco.Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo en un tuit que “la historia de Bennett fue la historia de Nueva York”. Y el exgobernador Andrew Cuomo, quien también es ítalo-estadounidense, escribió también en su Twitter que el cantante era un “neoyorquino en el verdadero sentido de la palabra”.

Reacciones

“Muy triste de enterarme de la muerte de Tony. Sin duda, el cantante, hombre e intérprete con más clase que jamás verás. Es insustituible. Lo amaba y lo adoraba. Mis condolencias para Susan, su hjo Danny y la familia”.

Elton John, músico

“Mi más sentido pésame para la familia y los amigos de Tony Bennett. También son mi familia emocional y amigos”.

Nile Rodgers, músico

“Con gran tristeza, nos despedimos del gran Tony Bennett. Ejemplificaba a una persona que era buena como el oro, dulce como el azúcar y un ser humano empático y profundamente sensible. Desearía más tener de las cosas de las que estás hecho, Tony”.

Fran Drescher, actriz