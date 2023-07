Lucho Aguirre: Sus protagonistas lamentan su partida

Hace más de 40 empezó el camino artístico de Luis Gregorio Aguirre Ford, el cual la madrugada del viernes 21 de julio se detuvo. Fue gratificante y fructífero, además de lleno de amor y cariño. Así lo demostraron los mensajes de afecto y pésame de los compañeros, amigos y colaboradores del actor y director. El teatro y la televisión fueron su casa, los cuales se llenaban de miles de invitados en cada función o transmisión, eran los espectadores como sus familiares.

Apenas se conoció por redes sociales sobre el deceso del artista de 64 años, las reacciones no se hicieron esperar. En Twitter su nombre fue resaltado como “estrella del teatro nacional”, y los cibernautas recordaron que él llevó el humor criollo a las tablas. Fue parte del grupo teatral El Juglar e hizo entrañables personajes que son íconos de la cultura popular, siendo Pipiolo el más recordado. Formó su propia escuela y compañía de teatro llamada La Gaviota, y la instrucción actoral la mantuvo hasta su último proyecto, la telenovela Compañía 593.

En la televisión El rincón de los bajitos (1993), Manzana 12 (1995), La niñera (2006), El secreto de Toño Palomino (2008) y La Trinity (2016) lo convirtieron en el director de la comedia nacional. Tres de sus amigas y protagonistas de sus proyectos lo recuerdan para esta nota que repasa sus éxitos.

Mi querido Caracol, un gran hombre que me enseñó mucho en mi infancia. QEPD https://t.co/qmpVZMbd0R — Pamela Cortés 🎤 (@pamela_cortesss) July 21, 2023

La cantante y actriz Pamela Cortés expresó su pesar. “Lo recordaré siempre como un hombre muy activo, de amplia sonrisa y de carácter fuerte cuando debía tenerlo. Él me introdujo en la actuación y aprendí a ser recursiva y creativa. Tenía una chispa infinita”.

Pamela Sambrano, una de las últimas actrices que Lucho descubrió y apoyó para su más reciente proyecto, menciona a EXPRESIONES que le ha golpeado mucho la noticia. “Cuando yo grabé el piloto de Compañía 593, Luchito se me acercó y me dijo: ‘Tú eres Valentina’”. Y agregó: “En ese momento, nada estaba dicho. Pero que una institución como él me diga eso, para mí fue maravilloso. De él voy a recordar que todos los días nos enviaba al grupos notas de voz a las 05:00 para despertarnos. De hecho, hasta ahora lo hacía”.

Por su parte, Paola Farías compartió un triste video en sus redes sociales recordando la vida de su amigo y director de La Niñera. “Gracias por enseñarme tanto. Empezamos con Juego de manos en SíTV. Gracias a ti encontré este personaje que la gente ama... Gracias por siempre. Nos veremos después”, escribió. Lucho Aguirre padeció por varios meses una leucemia mieloide aguda.

Los restos de Lucho Aguirre descansarán en el Parque de la Paz. Su sepelio se realizará al medio día del sábado 22 de julio.