Desde que inició su carrera musical tomó una decisión: no exponer su intimidad. Es por eso que de la vida privada de Toño Navarrete se conoce poco.

El cantante tiene claro el concepto de familia y no quiere exponer a quien, en algún momento, será su esposa al duro escarnio de la farándula. Lo suyo es la música y le tiene sin cuidado que muchos lo tachen de antipático.

Tras su salida de Soy el mejor, de TC, publicó Loco, la primera de las cuatro canciones. Las otras tres planea lanzarlas en 2022. Loco es un tema que habla de esos amores que arrebatan, algo que, admite, él también ha vivido. “En todos los temas hay un poco de mí”, explica.

-Su pasión por la música comienza en el colegio (Domingo Comín), incluso hasta canta en misa...

Teníamos una banda que tocaba en todos los colegios religiosos, iglesias, quinceañeras. Después salimos de esa época y nos pusimos nombres chistosos como Los Con-Dones Musicales porque teníamos los dones para hacer música. Después fuimos Santo Pecado...

-No era muy querido en su época de colegio…

En ese tiempo uno es joven y existe la riña. Mi banda era la oficial y había celos porque éramos como ‘el arroz con pollo’ que estamos en todo lugar. Pero este Toño no se olvida de donde vino, del sur de Guayaquil.

-Tampoco se ha olvidado de algunas de las enseñanzas de su colegio: se quiere casar como Dios manda…

Me quiero casar y si Dios lo permite, quiero que ese momento sea especial y con la mujer que quiero por el resto de mi vida. Con todas las de la ley.

-¿Por qué se niega a mostrar a sus parejas sentimentales?

No quiero que la gente cruce la puerta de mi privacidad. Una vez que eso pasa, piensan que pueden hacer lo que quieran con tu vida. En ese sentido hay programas a los que les falta madurar, creen que por tener un micrófono pueden destrozar a un talento de pantalla.

-No es muy bien visto en el mundo de la farándula…

La gente se ataca, tengo de cabeza a los reporteros. Me tienen en malos términos, pero yo sigo en lo mío. Qué pereza perder el tiempo y hablar de alguien que no suma. Debemos invertir el tiempo en cosas positivas. Lo que diga la gente de la farándula me tiene sin cuidado mientras mi familia sepa quién soy. Sé que los tengo hartos, hay un momento en el que ya no me soportan. No porque te muestre el plato de comida quiere decir que te vas a sentar en mi mesa a comer.

-Hace tiempo se especulaba que había un contrato que le impedía hablar de su vida privada. ¿Existió ese acuerdo alguna vez?

Había medios de comunicación que decían que mi manager no me dejaba, pero la gente, con tal de justificarse, inventa cualquier cosa. Eso era mentira, nunca existió ningún contrato.

-¿No es artista de polémicas?

Sí he estado involucrado en algunas, pero no invierto mi energía en polémicas. Estoy centrado, las cosas que salen en programas mueren porque yo no doy pie.

SU PASO POR SOY EL MEJOR

-Todos saben que en la música va bien, pero que en el baile no...

Fueron tres meses en Soy el mejor. No hubiera durado toda la temporada completa. Si venía un vidente y me decía en enero que en agosto de este año estaría en un programa de baile, yo me le hubiera reído en la cara porque no me veía en eso.

-Entonces, ¿por qué se arriesgó?

No sé bailar ni un comino, tengo dos pies izquierdos, pero cuando conocí el caso que apadrinaba, me derritió. Si por ese niño tenía que pararme de cabeza, bailar en una esfera, en agua o hacer pole dance, lo haría y lo hice.

-Su último baile fue un pole dance, ¿no se le da lo sensual?

No creo que lo sensual no se me dé. Me ha tocado ser sensual en los videoclips, pero cuando me toca bailar debo pensar en coreografía, show y, a la final, se termina complicando. Lo sensual sí se me da, pero deben tenerme paciencia.

INCONFESABLES

No es amante del agua y el jabón y su cuarto es muy desordenado, no le gusta arreglarlo.

Hasta los 13 años quería ser sacerdote, pero conoció a una chica y cambió de opinión.

Prefiere una reunión con amigos, que ir a una discoteca. Es más bien hogareño.

Es impaciente frente al volante. Cuando lo hace, se le sale más de un insulto.

Recuerda con orgullo cuando abrió el concierto de Maluma en Panamá con el tema Dame un besito.

Dice que es muy disciplinado y se toma muy a pecho el trabajo. “Pero no me doy cuenta de que termino desgastándome física y emocionalmente”.