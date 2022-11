Titi Aguilar pide oraciones para su hijo Matheo

Titi Aguilar, de Teleamazonas, y su familia atraviesan por un momento delicado. Su hijo Matheo ha presentado una cardiopatía congénita compleja. Según lo que ella expresa, es un término del que tenían conocimiento desde las 20 semanas de embarazo.

"Se trata de un corazón que no está bien formado como el resto de personas. Un diagnóstico que cambió nuestras vidas por completo. Sin embargo, bajo todo pronóstico al nacer nuestro hijo nunca necesitó una intervención quirúrgica, medicina o ayuda de oxigenación. Hablar de miedos libera, da paz en algún sentido y por eso lo contamos. Además, siempre se deben buscar los médicos ideales para que puedan actuar a tiempo, si hacía caso a doctores que me dijeron ‘tranquila, eso se cierra al nacer’, quizás él no estuviera con nosotros, no lo sé. La fe todo lo puede, nosotros tuvimos fe desde el día uno y no se ha ido. Es verdad que hay momentos de angustia, pero la fe ha sido más fuerte y ha permitido que Matheo esté con nosotros sin ninguna complicación. No se imaginan las personas que han orado y oran por Matheo. Sin importar la religión se han unido para pedir que todo salga bien y eso es por algo que nunca tendremos las suficientes palabras para agradecerles", escribió Aguilar en su cuenta de Instagram, un día antes de que su pequeño se sometiera a su primera operación este 8 de noviembre.

Se pudo conocer que el pequeño Matheo salió bien de la operación y que los médicos y familiares se mantienen atentos a su evolución.

El año pasado entrevistamos a Titi (casada con Efrén Monteverde) cuando estaba embarazada. Entonces contó que la llegada del bebé no fue planificada, pero ya se lo había conversado.

“Después de casarme, durante un mes y medio lo evité, cuando dejé de hacerlo a los dos meses me embaracé. Decidimos no esperar porque con mi esposo nos conocíamos hace casi dos décadas, fuimos novios durante 8 años. Nos separamos por casi 5 años y luego volvimos. Hemos pasado las buenas, las malas y peores”, comentó en esa conversación.

Amistades y seguidores de Titi se han manifestado. Sus colegas opinan. Liz Valarezo: “Confía, deposita la angustia y el miedo en Dios. Pon en sus manos lo que te preocupa. Y confía. Él es un bebé valiente y fuerte”.

Ale Boada: “Matheo viene a enseñarnos que los milagros son reales y que la fe con amor nunca se pierde”.

Verónica Coronel: “Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Mis oraciones y pensamiento contigo y tu bebé”.