Titi Aguilar: A fines de octubre llegará su hija, Victoria

Le organizaron un baby shower. La comunicadora tiene un hijo varón, Matheo

Titi Aguilar se prepara para volver a ser mamá. Esta vez espera una niña a la que pondrá de nombre Victoria. Ya le organizaron el baby shower y, todos están contando los días… y hasta las horas para conocer a la pequeña.

La comunicadora ya es mamá de Matheo, pero su camino a la maternidad no fue fácil. A los 20 años, una ecografía de rutina le dio la noticia de que sería complicado quedar embarazada por unos quistes. Pero la vida le tenía preparada otra sorpresa: logró cumplir su sueño de ser mamá.

En su primer embarazo pensó que si llegaba una niña la llamaría Victoria… pero llegó un niño. Ahora, en su segundo embarazo, por fin podrá ponerle ese nombre.

Casi sin achaques

Titi y su esposo, Efrén, esperan con ansias a la nueva integrante de la familia para finales de octubre. No ha tenido grandes achaques, aunque con el parto cada vez más cerca, sí siente cansancio y un poco de dolor en las piernas.

Ellos se casaron el civil de manera sorpresiva en el hotel Oro Verde. El 17 de octubre de 2020 iba a ser el matrimonio religioso pero por la pandemia la pareja movió la fecha. Se ofició el 30 de enero de 2021 en la Catedral de Guayaquil.

Fueron novios en la universidad, pero se separaron durante aproximadamente cinco años, pero Dios y la vida los volvió a unir.

En 2022 su hijo Matheo presentó una cardiopatía congénita compleja. Por ello fue operado.

Se llama Titi porque, según la versión de su padre, Jorge, de pequeña no podía decir teta. Otros afirman que se le dice así por el mono Titi. Era muy inquieta.

