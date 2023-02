Pese a que su vida personal la resguarda mucho, y poco se sabe de lo que vive en su interior, en cada nuevo show en el que se presenta pareciera que la gente siente a Tini más cercana que nunca. El escenario lo domina a la perfección, no por nada tiene más de 12 años de carrera, y es esta mezcla de ingenuidad y osadía, lo que tiende un puente de conexión directa con sus fanáticos, que van creciendo a la par de ella.

La madurez con la que está por llegar a sus 26 años (21 de marzo de 1997), no solo se ve reflejada en su personalidad y en la manera de encarar a la prensa, a los comentarios y a los ‘haters’. También se evidencia en cómo crea su música, más atrevida y más arriesgada, siguiendo la línea del pop urbano. En ese universo se metió de lleno antes de la pandemia y ha decidido continuar en ese mismo camino.

Hace unos días presentó 'Cupido', su cuarto álbum como solista, y por ello le presentamos este repaso por algunas de las canciones.

Así suena 'Cupido'

Con Miénteme feat. María Becerra, presentada en abril de 2021, Tini empezó esta nueva etapa musical que dio comienzo a una seguidilla de éxitos como Bar con 'L-Gante', 'Maldita Foto' junto a Manuel Turizo, y el gran hit en solitario, 'La Triple T'. Con la llegada de Cupido, este ciclo finaliza y se ve como el cierre de los dos últimos años de carrera de la cantante. Con cinco canciones inéditas, el disco lo conforman 14, los oyentes pueden pasearse por una variedad de sonidos y letras cargadas de desamor, superación, celebración de uno mismo, y al final, mucha fiesta.

Parece ser un retrato de lo vivido por la artista, tras superar incidentes personales como su mediática ruptura con Sebastián Yatra y la recuperación de su padre tras estar hospitalizado en una situación muy delicada.

Las canciones una a una

1. Cupido

Con este tema abre el álbum que tiene un aire conceptual al escucharse al inicio, antes de que comience la canción, una conversación de Tini con otra persona en la que dice: “Vos tenés ganas de enamorarte, pero después desenamorarte….te digo que ese laburo”. Además, se empieza a escuchar unos sonidos más electrónicos sin dejar el dembow. Fue estrenado dos días antes de poder escuchar el CD completo.

2. Te Pido

Otra del grupo de las inéditas. Con una letra más suave, pero la base rítmica es el reguetón, en la que le canta a un amor que no pudo ser y le pide que se vaya para no volver más. Otra temática común en sus composiciones. Algo que también se puede apreciar en esta producción son las distintas texturas y tonos de voz con los que juega la argentina y le da variedad a las canciones.

3. Las Jordans

Una canción que invita a todos a irse de fiesta. Otro reguetón con sintetizadores en los que se puede apreciar a una Tini más urbana que nunca. “¿Qué te pasó que no ibas a volver? Te veía seguro cuando te fuiste, y yo sé que te jode ver, que te jode ver, que estoy tranqui-tranquila”, dice la última parte del primer verso y el inicio del estribillo. Sin duda, se trata de una situación o ruptura amorosa superada en la que ahora ella gana. ¿Será que este tema fue en su momento una declaración para Sebastián Yatra?

4. Beso en las rocas

Con esta recuerda momentos pasados en su carrera, y aunque pareciera de otras épocas, al escucharla con detenimiento se sabe que es actual por las melodías, y porque remite a la temática recurrente del álbum: idas y vueltas amorosas con referencias al alcohol. Tiene una vibra más tropical y veraniega.

5. 7 veces

Se podría catalogar como la canción más romántica del disco además de Carne y Hueso. Alejada del reguetón y sonidos urbanos, es en este tipo de temas en los que se desarrolla su talento vocal.

Las otras canciones de Cupido son un repaso de lo que ya se ha escuchado en diferentes momentos.

“El desamor, obvio, me inspira. Hay algo del relacionarte, del enamorarte y del desenamorarte que, en algún punto, hace que vos no pares de conocerte. Te pone constantemente a prueba en un montón de decisiones que tienes que seguir tomando a partir de eso y que hace que vayas formando tu personalidad y tu forma de ver el amor. Hace que elijas y el elegir te marca en la vida. Es de gran inspiración porque, al fin y al cabo, lo que provoca es que yo me vaya descubriendo a mí misma”.

Tini