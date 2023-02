Shawn Mendes y las cinco claves para su futuro

Estos últimos meses han sido complicados para el cantante Shawn Mendes. Más que complicados, raros. Pero en la rareza también hay evolución. Por eso, siempre es importante tomarse una pausa para mirar con calma el panorama, apreciar lo que se tiene y planear lo que se quiere. En una última entrevista el cantante de 'There’s nothing holding me back', de 24 años, se mostró muy abierto sobre su futuro personal y artístico tras la cancelación de su gira 'Wonder', el raparse la cabeza y su salud mental. Aquí cinco claves para una de las promesas de la canción anglosajona.

Daddy Yankee en rehabilitación y con nueva canción Leer más

1. “Comprender cómo establecer límites no te convierte en una persona desagradable. Esto realmente ha cambiado mi vida. He entendido que no es fácil de hacer. Se siente incómodo. Hace que otras personas se sientan un poco rechazadas por un momento, pero en última instancia es algo muy poderoso y útil para cada relación. Entonces, sí, establecer límites no es malo, en realidad es muy importante. Es muy amable, en realidad”.

2. “Llegó el momento de sentirme en el punto. Estoy listo para comenzar a hacer algunas canciones, lo cual es emocionante. Todavía tengo muchas inseguridades a la hora de cantar, así que aprovecho para dejarlo ir”.

3. “El proceso de cancelar la gira fue muy difícil. Tuve que hacer mucha terapia y tratar de entender cómo me sentía sobre tomar la decisión, y también el cómo ayudarme a mí mismo a sanar de mi ansiedad. Ha sido mucho trabajo, pero creo que el último año y medio ha sido el proceso de curación más revelador, creciente, hermoso y justo de mi vida.

4. “Estoy muy agradecida por todas las personas que fueron tan receptivas, amorosas, amables y comprensivas. Y realmente me hizo ver cómo la cultura realmente está comenzando a llegar a un lugar donde la salud mental realmente se está convirtiendo en una prioridad”.

5. “Creo que todos deberían saber cómo se ven con la cabeza rapada. También estaba sintiendo la necesidad de sacudirme un poco”.