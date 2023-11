The Walking Dead: Rick Grimes y Michonne están de regreso

Poster de la serie 'the walking dead the ones who live'

La cadena televisiva AMC ha lanzado un teaser de la serie, 'The Walking Dead: The Ones Who Live', serie que seguirá a Rick Grimes y Michonne. En esta historia se explorará sobre el paradero de Rick, quien fue dado por muerto después de que se sacrificara para salvar a su familia y amigos de una horda de caminantes en la temporada 9.

T-minus 98 days till Rick and Michonne return in #TheOnesWhoLive on AMC and AMC+. pic.twitter.com/Wf4aMlR5m3 — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) November 20, 2023

En el avance también ofrece el primer vistazo a Terry O'Quinn, conocido por su rol de Locke en Perdidos, como el líder en la sombra de la República Cívica Militar, lugar donde fue enviado el personaje de Andrew Lincoln, para eliminar a caminantes.

Por otra parte, el director de contenido de la franquicia, Scott Gimple, durante su aparición en la Comic Con de Nueva York, reveló que esta dispuesto a traer de vuelta la serie principal una vez que terminen los spin-offs.

Además en lo que va del año ya se estreno el spin-off del personaje Daryl Dixon, que contaría con su segunda temporada, la cual llevará como nombre 'The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol'.

The Walking Dead: Daryl Dixon images offer first look at epic spin-off https://t.co/JHl7xvdUFO pic.twitter.com/rqhBEZyFEm — JoBlo.com (@joblocom) December 6, 2022

La serie Lincon y Danai Gurira llegará el 25 de febrero de 2024 a AMC+ y contará inicialmente con seis episodios. Pero aun se espera una confirmación por parte de la franquicia para confirmar una nueva temporada.

