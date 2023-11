José Hidalgo: "A Sheynnis Palacios, la conoció en Miss Mundo 2022"

No es la primera vez que el asesor de imagen José Hidalgo va al Miss Universo. Al principio no comentó su viaje a El Salvador, porque a inicios del mes de noviembre fue víctima de un asalto al llegar a su casa luego de estar en el gimnasio. Aunque no hubo cuantiosos daños materiales, el susto que vivió no se lo quita nadie. Además le dieron un golpe en la sien por el que se le hizo un chichón.

Volviendo a su experiencia en el certamen, contó que a la nueva Miss Universo, Sheynnis Palacios, la conoció en Puerto Rico en Miss Mundo 2022. “Es una chica muy guapa, espectacular y con una gran actitud. Cuando uno está en un concurso como ese, se siente una energía impresionante. Todo El Salvador se volcó a apoyar a la nicaragüense, mejor dicho todos los centroamericanos. Las entradas no son baratas.

En otras ocasiones hasta los ensayos han sido vendidos, es decir la gente tiene opción de verlos. Ahora no fue así. En esta edición hubo mucho inclusión, al quedar una mujer casada y madre, una de talla plus y una transgénero entre las finalistas.

Por cierto, la chica talla plus, Miss Nepal (Jane Dipika Garret), no era para nada carismática, cuando los fans se le acercaban su reacción no era de las mejores. Fui testigo de que un youtuber hablaba mal de las transgéneros”, comentó.

A José le impresionó la seguridad de El Salvador. “Se nota que el gobierno de Nayib Bukele se ha preocupado y ha invertido mucho en aquello. Se camina tranquilo por la capital, ya no es peligroso”, añade. Ha estado en seis Miss Universo. Espera viajar a México en 2024. El tiempo lo dirá. Después de la pandemia se vive sin planificar.

