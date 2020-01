The Viper Room, el bar que Joaquin Phoenix quiere olvidar

The Viper Room es un bar que está situado en pleno Sunset Strip, el tramo más chic de Sunset Boulevard en West Hollywood. El lugar es famoso por varios motivos, principalmente porque su propietario fue nada menos que Johnny Depp. El astro de Piratas del Caribe remodeló a inicios de los años 90 el sitio que, en la década del 20, funcionó como un rincón clandestino para consumir alcohol en la época de la ley seca. Fue inaugurado en agosto de 1993, con una capacidad para 200 personas y pista de baile incluida. Su clientela estaba integrada por jóvenes promesas de la música y la actuación. Hasta ahí, todo bien pero el bar adquirió mayor notoriedad con un hecho oscuro porque aquí falleció en circunstancias trágicas la joven promesa de Hollywood, River Phoenix. El 30 de octubre de 1992 el ídolo del taquillero filme Cuenta conmigo (1986) llegó para pasar un ameno rato con su novia, sus amigos y su hermano, el popular Joaquin Phoenix quien hoy está nominado al Óscar como Mejor actor por Joker.

River Phoenix fue muy popular gracias a filmes como Cuenta conmigo y Mi Idaho privado. Instagram

Su adicción a las drogas era un secreto a voces en Hollywood, pero no había trascendido a la prensa. Cuentan que esa noche River tenía que actuar en el escenario, pero comenzó a sentirse mal. Sus dolores eran tan fuertes y evidentes que tuvieron que sacarlo a la vereda del sitio de diversión. Hasta hoy, la llamada de su hermano Joaquin al 911 solicitando ayuda está documentada en cualquier portal digital o programa de televisión sensacionalista que recuerde el hecho.

Cuando llegaron los paramédicos ya era muy tarde. River Phoenix falleció la madrugada del 31 de octubre debido a una sobredosis de drogas. A Johnny Depp le costó mucho tiempo digerir la desgracia. Pero este no fue el único incidente en The Viper Room. Un año después, el australiano Jason Donovan sufrió un colapso al llegar tras consumir cocaína. Afortunadamente no corrió la misma suerte de Phoenix. Pese a estos dos hechos y las 'fiestas blancas' de escándalo que protagonizaba Kate Moss, el club todavía es punto de encuentro de jóvenes músicos o actores que buscan una oportunidad en la industria del espectáculo. Actualmente The Viper Room es propiedad de Harry Morton, cuyo padre, Peter Morton, es uno de los fundadores de la franquicia Hard Rock Cafe.

The Viper Room está situado en el corazón de West Hollywood. Santiago San Miguel

The Viper Room está situado en el 8852 de Sunset Boulevard en West Hollywood. El sitio ha contado entre sus clientes con Jennifer Aniston, Lisa Marie Presley, Jared Leto, Christina Applegate, Angelina Jolie, Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio.