The Strokes: la agrupación coquetea con lo retro en su nuevo álbum, The New Abnormal

Luego de siete años, The Strokes liderada por Julian Casablancas y Albert Hammond Jr, estrena su nuevo disco The New Abnormal, que traerá un sonido ochentero. Así lo demuestra el single Brooklyn Bridge to Chorus, una probadita que sorprende porque llega a pocos días del lanzamiento del disco.

Los primeros segundos del recién estrenado tema empiezan con un sintetizador que se escucha de forma percusiva. La letra, con la voz de Casablancas, habla de soledad, aburrimiento y nostalgia: “Quiero nuevos amigos, pero no me quieren. Están haciendo planes mientras miro TV. Pensé que eras tú, pero tal vez soy...".

El álbum, producido por Rick Rubin, quien presume de un interesante historial de grandes trabajos junto a artistas como Beastie Boys, Slayer y Johnny Cash, incluye otras canciones como Bad Decisions, The Adults Are Talking, Ode To The Mets y At The Door.

Pese a la pandemia global de covid-19, The Strokes decidió continuar con la fecha de estreno para su nuevo disco, aunque sus presentaciones programadas para el mes de mayo en el Corona Capital Guadalajara, junto a Kings of Leon, The Hives y Foals tuvieron que ser reprogramadas para el 12 y 13 de septiembre de este año.

En cuanto a presentaciones en línea, hasta el momento no han anunciado ninguna, a diferencia de lo que han hecho varios artistas de la industria de la música alrededor del mundo.

The New Abnormal es el primer material que lanza The Strokes, la banda liderada por Julian Casablancas, desde el 2013. Ese año presentaron Comedown Machine, que a su vez fue lanzado exactamente dos años después que su anterior disco, Angles.