La película de Jane Caampion "The Power of the Dog" se hizo este domingo con el Bafta a mejor película en la ceremonia celebrada en el Royal Albert Hall de Londres.

La cinta, que ya triunfó en los Globos de Oro y se postula como una de las grandes favoritas a los Óscar, se impuso esta noche a "Dune", "Belfast", "Don't Look Up" y "Licorice Pizza".

"The Power of the Dog", que había estado toda la gala a la sombra de los cinco galardones de "Dune" se terminó imponiendo en los más importantes, el de dirección, que recayó en Campion, y el de mejor película.

El premio fue presentando por Tom Hiddleston y recogido por todos los participantes de la película que estuvieron presentes en el Royal Albert Hall, con la gran ausencia de Campion.

Entre ellos estaban Benedict Cumberbatch, protagonista de la película; Jonny Grenwood, guitarrista de Radiohead y compositor de la banda sonora; Kodi Smit-Mcphee, nominado a mejor actor de reparto, y la productora Tanya Seghatchian, que dedicó unas palabras a Campion.

"Llevas contando historias durante treinta años. Historias de mujeres que buscan encontrar sus voces, historias de inadaptados, de gente que no ha sido representada. Muchas gracias por todo tu trabajo", dijo Seghatchian.