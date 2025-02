The Brutalist pone la mirada sobre la Inteligencia Artificial en el cine

Desde los controversiales tuits de la actriz Karla Sofía Gascón, hasta el debate sobre la mirada al trabajo sexual que brinda ‘Anora’ del director Sean Baker, los filmes opcionados a Mejor Película en los premios Oscar han dado mucho de qué hablar.

RELACIONADAS Adèle Haenel logra que condenen a un director que abusó de ella

A la polémica también se ha sumado 'The Brutalist', filme del director Brody Corbet, que narra la vida de László Tóth, un arquitecto judío húngaro que, tras sobrevivir al Holocausto, emigra a Estados Unidos para reconstruir su vida y su legado.

Karla Sofía Gascón es eliminada de la campaña de 'Emilia Pérez' para los Óscar Leer más

La película, que dura tres horas y media, está nominada a diez premios Oscar y obtuvo numerosas estatuillas en los Globos de Oro. Sin embargo, las críticas surgieron cuando el editor del filme, Dávid Jancsó, aseguró que se utilizó inteligencia artificial (IA) para alterar las voces de los actores, y para crear una serie de dibujos arquitectónicos y edificios.

”Soy nativo húngaro y sé que es uno de los lenguajes más difíciles de aprender a pronunciar”, contó Jancsó. “Entrenamos a Adrien Brody y a Felicity Jones e hicieron un trabajo fabuloso, pero queríamos perfeccionarlo para que ni los húngaros notaran la diferencia”. Añadió que, para ello, utilizaron la herramienta de IA Respeecher y agregó que “es controversial hablar sobre el IA en la industria, pero no debería serlo”.

Y sin embargo, lo fue. Días más tarde, cineastas y críticos de varios países solicitaron la remoción del filme de la lista de nominados e incluso atacaron a los protagonistas, indicando que al alterar sus voces, la actuación y los tonos tenían un componente ficcional.

Lee también: Jacques Audiard afirma que el español es un idioma de "países en desarrollo"

Una lucha con un precedente controversial

La situación se volvió incluso más polémica, pues el tema cuenta con un precedente: en 2023, sindicatos de la industria, como la Writers Guild of America (WGA) y el Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA, se fueron a la huelga. Uno de los ejes centrales del conflicto fue el uso de la IA para reemplazar el trabajo de actores y creativos.

Los artistas denunciaron el uso de algoritmos para generar guiones y el desarrollo de imágenes y sonidos digitales simulando la actuación de los actores mediante tecnologías de ‘deepfake’. A esto se sumaron casos como el de la plataforma Disney Plus, que clonó la voz del actor James Earl Jones para moldear al Darth Vader de la serie Obi-Wan Kenobi.

La huelga concluyó meses después con acuerdos que incluyó que los estudios no podían utilizar imágenes, voces o actuaciones digitalizadas de actores sin su consentimiento previo y explícito.

Estrenos de cine: ¿por qué ver 'El brutalista? Leer más

Pero, ¿qué opinan los cineastas locales de esta tendencia?

Para Gabriela Calvache, cineasta y reconocida directora del filme 'La mala noche', el uso de esta tecnología en la industria es una realidad, incluso, aunque a menor escala, en lo local. “Como creadora hay herramientas de IA que he utilizado, por ejemplo para generar música que luego puedes cortar, alargar o modificar, o para la generación de imágenes o ideas cuando no existen esos fotogramas en la web. En la posproducción de color ya hay elementos que pueden ayudarte y que he utilizado para mejorar la calidad de la imagen”, comenta.

El el filme se alteraron las voces en los diálogos en húngaro para hacerlos más autóctonos, y se modificó el paisaje. Cortesía

No obstante afirma que existe la necesidad de establecer propuestas éticas alrededor de su uso, como se consiguió en EE.UU. “La manera ética de usar la IA es valorando el trabajo que está detrás de la producción, que se convierta en una herramienta y no en un reemplazo”, dice.

Con ella concuerda el cineasta Wilson Burbano, director del premiado filme ‘Big Bang’, quien considera que debe encontrarse un equilibrio entre el arte y la tecnología. “Para realizadores independientes y con pocos recursos económicos, la IA facilita herramientas que permiten crear, solucionando tareas técnico-artísticas que resultan muy costosas...pero puede resultar catastrófico para las personas involucradas en la actividad cinematográfica”, señala.

Te puede interesar: Lily Collins, una maternidad que levanta muchos comentarios

Implementar controles, una opción

Tras las declaraciones de Jancsó, tantos los actores como el director de 'The Brutalist' salieron a defender el filme, con Corbet, el director, señalando en una entrevista con la revista Variety que la polémica era innecesaria.

”Vivimos en una época en la que, desafortunadamente, las cosas pueden ser malinterpretadas con facilidad en internet, y solo desearía que la gente tuviera más comprensión del contexto y los hechos de las circunstancias...Las actuaciones de Adrien y de Felicity son completamente suyas”, aseguró.

El director y los actores, Adrien Brody y Felicity Jones, defendieron el uso de la tecnología para facilitar los procesos. Cortesía

Sin embargo, a raíz de ello, expertos en la materia también han planteado la posibilidad de que incluso en galardones como los Oscar se restringa o se norme el uso de la IA en las producciones.

Baldoni Vs. Lively: de batalla legal a una guerra sin cuartel Leer más

”El uso de IA en la producción se volverá cada vez más común y se admitirá abiertamente, particularmente para lo que podría considerarse trabajos menores intensivos en mano de obra, como fondos generativos, escenas de multitudes y similares, pero habría que plantear la necesidad de transparentar el uso de IA en escenas o diálogos modificados”, indicó Louis Heaton, experto en producción de cine y televisión digital en la Universidad Metropolitana de Londres.

Por ahora, sin embargo, el debate no ha alterado la aceptación pública de The Brutalist, que esta semana se estrenó en los cines nacionales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!