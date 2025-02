The Big One en Japón: ¿qué es y por qué preocupa este megaterremoto?

En las últimas semanas, el término The Big One se ha vuelto tendencia en redes sociales tras la inquietud expresada por la podcaster María de los Ángeles Maturana, conocida como Mariang, del pódcast español La Pija y la Quinqui. Sin embargo, el concepto no es nuevo y hace referencia a un megaterremoto que podría superar la magnitud 9 y devastar regiones enteras. En Japón, donde la actividad sísmica es constante, la posibilidad de este evento es una preocupación latente.

¿Dónde nace el término The Big One?

El término The Big One no nació en Japón, sino en Estados Unidos. Originalmente, se usó para describir un posible terremoto en la falla de San Andrés, en California, capaz de causar destrucción masiva en el norte del país.

El mayor antecedente en esa zona es el terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud estimada de 7,9 y un saldo de 3.000 víctimas. Con el tiempo, el concepto se ha adoptado también para referirse a un futuro sismo de gran magnitud en Japón.

¿Por qué The Big One afecta a Japón?

Japón, situado en el Anillo de Fuego del Pacífico, es una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. En 2011, el terremoto de Tōhoku, de magnitud 9,1, provocó un tsunami y desencadenó el accidente nuclear de Fukushima. Según expertos, hay un 82% de probabilidades de que un sismo similar o incluso mayor ocurra en los próximos 30 años, lo que mantiene en alerta a científicos y autoridades.

Un terremoto de esta magnitud tendría consecuencias devastadoras. Además de la destrucción de infraestructuras, el riesgo de un tsunami es significativo. En 2011, olas de hasta 40 metros de altura arrasaron comunidades enteras. El impacto económico también sería severo, ya que Japón es la tercera economía mundial y una crisis de esta escala podría afectar las cadenas de suministro globales.

Para mitigar los daños de un posible Big One, Japón ha implementado estrictas normativas de construcción con tecnología antisísmica avanzada. Además, cuenta con una red de más de 1.000 sismógrafos que permiten detectar movimientos telúricos segundos antes de que ocurran, brindando alertas tempranas que pueden salvar vidas.

La educación sísmica es clave en la preparación de la población. Desde la infancia, los japoneses participan en simulacros y aprenden cómo actuar ante un sismo. Sin embargo, la incertidumbre persiste: la pregunta no es si ocurrirá un nuevo Big One, sino cuándo.

