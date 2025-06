Así es The Beatles Symphonic Fantasy, show que "revive" a los cuatro de Liverpool

“Los Beatles son la piedra fundamental de la música popular del siglo pasado, y siguen siendo relevantes hasta el día de hoy”, señala el compositor, productor musical y director de orquesta argentino Damián Mahler.

Al igual que muchos jóvenes músicos, las canciones del cuarteto de Liverpool marcaron su adolescencia. Temas como Hey Jude, Let It be y Eleanor Rigby se convirtieron en sus favoritas.

“Es una música que amo profundamente y que valoro como un tesoro absoluto de nuestra cultura occidental. Porque, además de su calidad musical -y quizá justamente por eso-, ha perdurado en el tiempo”, afirma.

Productor habitual de The Walt Disney Company, Mahler ha compuesto temas para producciones como Nivis, amigos de otro mundo, La partitura secreta y La magia de Aruna. Además, ha dirigido recitales con proyección en vivo para Universal Pictures, entre ellos E.T.: The Extraterrestrial y Jurassic Park, presentados en el emblemático estadio Luna Park de Buenos Aires.

Sin embargo, durante el confinamiento de 2020, el músico regresó a aquellas canciones de los Beatles que lo enamoraron en su juventud. Inspirado por el formato sinfónico que ya había trabajado con Universal Pictures, decidió crear un proyecto que fusionara ese enfoque con la esencia clásica del grupo británico.

Dulce María inicia una nueva etapa musical lejos del folk Leer más

“Tomó tres años redondear el proyecto y llevarlo hasta donde quería”, cuenta.

El espectáculo The Beatles Symphonic Fantasy se estrenó en Buenos Aires en 2023 y tuvo una acogida inmediata. Las múltiples funciones en la capital argentina pronto derivaron en invitaciones a escenarios de México, Chile, Colombia y España.

Este sábado 21 de junio, The Beatles Symphonic Fantasy llega por primera vez al país, en un espectáculo que contará con veinte músicos en escena, entre ellos artistas de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE). La función se realizará a las 20:00 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.

El show contará con veinte músicos en escena, entre ellos once artistas de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Cortesía: Laureana Fenoy

El visto bueno británico

A la par de los músicos sinfónicos, el show cuenta con la participación de cantantes que fueron seleccionados meticulosamente por el prestigioso Cavern Club, el icónico escenario donde la banda británica inició su carrera en 1961.

Estos intérpretes son Sebastián Spano (John Lennon), Mateo Abelenda (George Harrison), Jorge Giorno (Ringo Starr) y Hernán Migliano (Paul McCartney).

“En la banda tenemos a nuestro John, Paul, George y Ringo, un pianista y un tecladista. Fueron aprobados por el Cavern Club, e incluso se parecen físicamente y tienen estilos y tonalidades similares a los originales. Yo me sumo como director y logramos un espectáculo que combina la potencia de una banda de rock con la majestuosidad de una banda sinfónica”, comenta Mahler.

Marco Antonio Solís y Manu Chao cantan con Karol G en su nuevo disco Leer más

Añade, no obstante, que el desafío principal para la puesta en escena no fue solo hallar a los cantantes adecuados, sino también hacer la selección de los temas que serían parte del show.

“Elegir, dentro de un repertorio de cinco horas, canciones hermosas para armar un programa de apenas dos horas fue una tarea dificilísima. Sin embargo, nos propusimos que el espectáculo fuera representativo de todo su repertorio, no solo del más conocido, así que incluimos temas de todas las épocas de los Beatles”, señala.

Para facilitar el proceso, implementaron popurrís que condensan los temas más populares de la Beatlemanía en un promedio de cuatro minutos.

La respuesta del público, agrega el músico, fue un alivio. “Nunca estás seguro de cuál será la reacción de la gente, sobre todo tratándose de una banda tan popular. Sin embargo, los popurrís son una de las partes favoritas del show y han sido muy bien recibidos”, afirma.

Adicionalmente, se han incluido en el espectáculo algunos de los temas más conocidos de las etapas como solistas de John Lennon y Paul McCartney.

Te puede interesar: Elefante en Ecuador: “Nuestro concierto es un karaoke gigante”

“Nos pareció muy importante incluir canciones como Here Comes the Sun y otras de sus trayectorias solistas, porque también son parte fundamental del universo Beatles”, indica.

Y si bien la reacción de las audiencias en los países que han visitado ha sido positiva, Mahler asegura que lo que más lo conmueve de cada show es la presencia de familias completas que acuden juntas al espectáculo.

“Me encanta ver a abuelos, padres e hijos cantando y divirtiéndose juntos. Creo que ese es el poder de las canciones de los Beatles: que unen a generaciones distintas en un mismo espacio y con los mismos himnos. Cuando veo eso, siento que logré el cometido de alejarme de una música acartonada y académica, para brindar algo poderosísimo que junta a las personas”, dice.

El costo de ingreso a The Beatles Symphonic Fantasy es de $40, $50, $70 y $85, según la localidad.

El show de Mahler se ha presentado en Argnetina, Colombia, Chile, México y España. Cortesía

Una tradición familiar

El productor musical y director de orquesta es hijo del reconocido compositor Ángel Mahler, quien falleció recientemente. Tanto él como su hermano Emanuel heredaron de su padre no solo la pasión por la música, sino también un profundo orgullo por su obra, en la que destaca Drácula, el musical, un clásico del teatro con múltiples temporadas, y una despedida final en 2023.

Ivet Playà volvió a hablar de lo que pasó con Alejandro Sanz: ¿Qué dijo? Leer más

“Es imposible explicar lo que significa para un hijo que tu papá haya creado una música que la gente elige para casarse o para los quince años. Todas mis compañeras bailaban el vals de Drácula en sus fiestas”, recuerda el artista con emoción.

El legado de Ángel Mahler también incluye algunos de los musicales más emblemáticos de la escena argentina, como El jorobado de París, El fantasma de Canterville y Excalibur, una leyenda musical.

Damián no descarta retomar alguna de estas obras, pero tampoco es algo que da por hecho. “Tal vez puedo ser un emisario de muchas de las cosas que él dejó...Sin embargo, creo que haciendo lo que hacemos honramos su memoria”, comenta.

Accede a contenido exclusivo. Únete a nuestra comunidad informada.