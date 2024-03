Teatro leído: reivindicar a las dramaturgas

“No tengo interés alguno en preservar e statu quo; quiero derrocarlo”, declaró la dramaturga inglesa Caryl Churchill en los años sesenta. Lo logró a través de la palabra. En su piezas teatrales, la autora exploraba temas como la familia, la infancia y el amor, rompiendo con los tabúes sociales de la época.

Una trilogía teatral aborda el amor a los animales Leer más

(Te puede interesar: Teatro: '¡No al dinero!' llega a la capital)

La actriz Carmen Elena Jijón fue la encargada de traer a la memoria capitalina las impactantes piezas de la artista británica, a través de una sesión de lectura dramática dedicada a la obra Anhelo del corazón, que narra la historia de una familia que aguarda el retorno de una hija y que, en el proceso, muestra a la familia como un detonante y un punto de partida que genera abismos en sus miembros.

Esta fue la primera de cuatro intervenciones que se realizan en el Teatro Nacional Sucre de la capital, en el marco del mes de la mujer. Así lo explica Gabriela Ponce, directora artística del teatro.

De una manera muy lenta y que, de a poco, se han ido reconociendo a las voces femeninas, pero aún no con la fuerza que merecen.

Gabriela Ponce

Directora artística del Teatro Nacional Sucre

“Históricamente, no se ha reconocido la importancia de la escritura de las mujeres en teatro. Nos pareció que era un momento pertinente para generar esta serie de lecturas que ponen la atención sobre cuatro dramaturgas, cuatro mujeres que han tenido una influencia importante en las artes escénicas”, señala.

Art & Wine: una tendencia para salir de la rutina Leer más

La sesiones se llevarán a cabo todos los jueves de marzo a las 17:00.

Este 14 de marzo, Cristina Marchán dirigirá Maldito sea el hombre que confía en el hombre, de la española Angelica Liddell. La pieza aborda temas como la traición y la crítica social y política.

El jueves 21, Ponce dirigirá La señora en su balcón, de la escritora y dramaturga Elena Garro. Fallecida en 1998, fue una prolífica autora mexicana, considerada como una renovadora de la literatura fantástica.

La señora en su balcón cuenta la historia de Clara, una mujer de 50 años que invoca en su memoria a tres Claras de su pasado; Clarita, Clara de 20 años y Clara de 40. Todas ellas se presentan en escena con un hombre que las ha marcado en la vida y logran llevar a la protagonista a una reflexión sobre la situación de la mujer y de sí misma.

Finalmente, el jueves 28 de marzo, Ivannia Michelena presentará Puños, de Pauline Peyrade. La obra examina de manera profunda y provocativa la naturaleza de la violencia y la masculinidad en la sociedad contemporánea. A través de los personajes y las interacciones entre ellos, Peyrade aborda temas como el poder, la agresión y la vulnerabilidad masculina.

Las criadas, una comedia macabra Leer más

(Te sugerimos: Narrar el ocaso de la vida humana)

Para Ponce, la idea de reivindicar las voces de estas dramaturgas era vital en una época donde las voces masculinas han tenido una prioridad casi absoluta.

“En Ecuador, el ámbito de la dramaturgia y la dirección han estado reservadas siempre para las voces masculinas. Desde que estás estudiando, te enseñan un canon y unas prácticas que están instauradas desde una voz de mando masculina. Siento que esa tendencia se ha ido revirtiendo de una manera muy lenta y que, de a poco, se han ido reconociendo a las voces femeninas, pero aún no con la fuerza que merecen”, dice.

Las sesiones son de carácter gratuito. Quienes quieran asistir deberán inscribirse a través de las redes sociales del teatro.

CREAR COMUNIDAD

La idea de leer juntos es una propuesta cultural diferente. Franklin Jacome //EXPRESO

Ponce explica que la selección de las piezas se hizo en colectiva con las directoras que participan en estas jornadas. “El proceso de selección empezó para nosotras con un enfoque en la dramaturgia contemporánea. Con las otras directoras nos preguntamos qué voces femeninas habían sido importantes para nuestro proceso individual de escritura dramática”, recuerda.

Reflexionar sobre la muerte Leer más

La idea, no obstante, es que este espacio continúe desarrollándose mensualmente en el teatro, y que su enfoque sea principalmente el teatro leído. “Mi meta es que nos encontremos a leer teatro. La idea de leer juntos y juntas es una experiencia que me parece preciosa, pero que no ha tenido muchas posibilidades en el teatro. La idea es generar espacios para esto y que quienes disfruten de la lectura teatral puedan sumarse semanalmente”, añade.

(También te puede interesar: El colorido universo de Patricio Maya)

UN ESPACIO DIFERENTE

Durante varios años, la terraza del Teatro Nacional Sucre, ubicado en la emblemática Plaza del Teatro en el centro de Quito, permaneció alquilado y luego estuvo cerrado al público. Ahora, esta localidad, conocida como El Teatrón, se ocupará para esta y otras actividades.

“Es un espacio que no se había utilizado mucho dentro de las actividades escénicas. Sin embargo, es un espacio bellísimo, y queremos reactivarlo con este tipo de iniciativas mucho más íntimas y que promueven otro tipo de encuentros y diálogos”, dice Ponce.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!