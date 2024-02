El colorido universo de Patricio Maya

El repentino anuncio del confinamiento en 2020 tomó por sorpresa al experto en mercadeo y publicidad, Patricio Maya. Con su familia en Estados Unidos y sin posibilidades de volver a verlos pronto, no sabía cómo afrontar la soledad. Fue en ese momento que, a manera de catarsis, retomó un antiguo hobby que había dejado de lado a los 20 años.

“Yo amaba pintar. Tomé varios cursos mientras estudiaba en Estados Unidos, pero luego me casé y formé una familia y dejé de tener tiempo para pintar. No había pensado siquiera en retomarlo, pero en ese momento necesitaba hacer algo que me permitiera desconectarme un poco de lo que estaba sucediendo”, recuerda.

Se inscribió en una serie de talleres, y ahí se reencontró con algunos de sus artistas favoritos: Jean Michel Basquiat, Pablo Picasso y Vasili Kandinsky.

“Me gusta la ilustración, los colores vivos, las líneas seductoras y los paisajes caóticos”, señala.

Tras varios años dedicados al resurgimiento de esta pasión, Maya montó sus primeras exposiciones ante una gran acogida nacional. La más reciente de ellas, titulada Look at me, en la galería Franz DC Art Gallery, espacio de exposición que abrió sus puertas recientemente en Hiedras Plaza, al norte de la capital.

Ahí, el artista exhibe una veintena de piezas en pequeño, mediano y gran formato en las que combina estilos ilustrativos abstractos y en las que explora la relación entre el hombre y la naturaleza.

“Para mí, el arte abstracto se encuentra en la belleza de la simplificación de las geometrías y en la variedad del color”, señala.

Las piezas, que se pueden visitar en el espacio, ubicado en la calle Las Hiedras entre las avenidas Rio Coca y Granados, hasta el 10 de marzo, ofrecen al espectador un mundo efervescente y lúdico, donde el juego converge con la belleza y la critica social.

Tras presentarse en la capital, Maya ofrecerá un show con varias de las obras de Look at me en Nueva York, Estados Unidos.

El ‘Guernica’ ecuatoriano

“Mi ‘Guernica’ ecuatoriano pretende reflejar el horror y la barbarie provocados por la guerra interna contra los terroristas, mafiosos y delincuentes; empleando figuras alegóricas para escenificar la ruptura de la paz, la desesperación y el sufrimiento que todo conflicto interno ocasiona”, señala Maya. La enorme pieza cuenta con cuatro cuerpos que muestran rostros distorsionados.