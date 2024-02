Reflexionar sobre la muerte

Dos personajes despiertan en una canoa sin rumbo. No saben dónde están ni qué ha sucedido, pero uno de ellos lo sospecha. Intuye que se encuentran en un viaje sin escapatoria y aprovecha el trayecto para tenderle pequeñas trampas a su compañero. Al menos hasta que ella aparece; un enigmático personaje que debe guiarlos hasta el destino final, un destino del que poco saben, pero que podría ser infernal.

Esta es la historia que narra 'Sobre el agua', la obra más reciente del colectivo quiteño Distópico Teatro, que inaugura su primera temporada este viernes en la Casa Malayerba (Sódiro 345 y 6 de Diciembre), en Quito.

Eduardo Hinojosa, dramaturgo y director de la pieza, señala que tenía varios años esperando llevarla a escena. El guion, indica, empezó a escribirse en 2020, durante el confinamiento.

“Cuando establecieron las restricciones, yo estaba en México dando un taller y no pude volver. Terminé quedándome allá por seis meses y, como no tenía mucho qué hacer, me dediqué a escribir”, recuerda.

Terminó completando varias piezas teatrales, entre ellos 'El que se quedó', que aborda la pérdida y la muerte que acaeció durante el inicio de la pandemia; Sobre el agua, que empezó como una reflexión sobre la vida después de la muerte. “Es una pieza reflexiva, porque aborda desde los planteamientos de la mitología griega, qué pasa con el alma cuando uno muere”, señala.

Y es que, mientras los protagonistas (interpretados por David Noboa y Patrick Valembois) avanzan en la canoa hacia su incierto destino, empiezan a cuestionarse no solo sobre lo que les ocurrirá cuando al fin lleguen, sino sobre lo que dejaron atrás.

“Conforme uno envejece, se empieza a preguntar sobre las cosas que no hizo, los caminos que no siguió. Todos tenemos arrepentimientos, y esta obra aborda ese tema, qué pasa cuando mueres con lo que no hiciste. ¿Cómo te sientes al respecto?”, dice.

Sin embargo, pese a la complejidad de la temática, 'Sobre el agua' es principalmente una comedia. En ella, la muerte (interpretada por Fernanda Corral) aparece no como un personaje amenazador, sino como un ser harto de su duro papel, que busca un reemplazo entre quienes la acompañan.

Para Hinojosa, la pieza se aleja firmemente de sus obras previas, un elemento casual que se dio de manera natural mientras escribía.

“Es una obra que sí tiene un tema un poco oscuro, pero donde hay una ligereza que me tomó por sorpresa. Es algo poco común en mis textos, y se aleja de otras obras como '1984' o 'El holocausto de las letras' que, obviamente, son mucho más duras y se enfocan en el cuestionamiento social”, comenta.

Volver a las tablas

Montar 'Sobre el agua' es también un logro emocional para Hinojosa, luego de que el año pasado considerara renunciar definitivamente el teatro.

El primer trimestre de 2023 se vio plagado de complicaciones, entre ellos la cancelación de un enorme festival teatral en el que había hecho una fuerte inversión, y de la puesta en escena de una de sus piezas en México.

“Quería tirar la toalla. Estaba decepcionado por cómo se dieron las cosas y por la falta de responsabilidad que hubo en el tema del festival. Este puede ser un trabajo ingrato y llegó un punto en el que decidí dejar todo de lado y dedicarme únicamente a la docencia”, establece.

Los miembros del colectivo lo convencieron de continuar, y la relectura de la pieza se sumó a ello. “En 2021, cuando volvíamos a vernos, hicimos una versión leída de 'Sobre el agua'. Entonces todos estaban familiarizados con los personajes e, incluso, tenían conexiones emocionales con ellos. Por eso, llevarla a escena no fue complicado, sino que fluyó. Eso también me ha ayudado a recuperar un poco la fe”, señala risueño.

A fines de 2023, el colectivo llevó a cabo un extenso recorrido con 1984, obra que llenó teatros en varias ciudades, y fue invitado al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.

Esperan ofrecer nuevas funciones de varias de sus piezas en los próximos meses. “Tenemos muchas expectativas con 'Sobre el agua', justo porque es una obra especial para nosotros. Es una obra más íntima con la que es fácil conectar y que te hace reír”, agrega Hinojosa.

Las funciones están programadas para el 23 y 24 de febrero a las 19:00 y el 25 a las 18:00 en la casa cultural. También habrá funciones el 1, 2 y 3 de marzo. El costo de ingreso es de $ 12 por persona.

Eduardo Hinojosa. Cortesía

Llegar a Guayaquil

A inicios de mes, el colectivo presentó 'El holocausto de las letras' en la Casa Zona Escena, en Guayaquil. La cogida fue un éxito. La pieza se desarrolla en un universo distópico en el que la humanidad ha dejado de leer, los libros son quemados y olvidados, el régimen controla y ha prohibido la lectura.

Un grupo clandestino de afamados escritores, Virginia Woolf, Agatha Christie, Julio Verne y Edgar Allan Poe, se reúnen para formular un plan que acabará con este régimen.

La acogida, explica Eduardo Hinojosa, fue emotiva. “Cuando ves una sala llena y ves que el público le gusta la obra y se identifica con ella, es una reivindicación con lo que haces, con tu trabajo”, dice.

