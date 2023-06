Taylor Swift pide que no la defiendan en Internet

Taylor Swift está recordando una de sus canciones de ruptura más conocidas, se trata de Dear John.

La estrella del pop de 33 años de edad incluyó el tema que muchos creen que está inspirado en su ex John Mayer, en su álbum de 2010 Speak now. Y ahora que se está preparando para lanzar la reversión del álbum, ha vuelto a comentarse sobre esta coincidencia.

Durante su último show del Eras Tour, en Minneapolis, Minnesota, hizo una petición a sus fans. Hablando con todos los presentes, Taylor señaló sobre sus planes de volver a tocar Dear John. “Tengo 33 años de edad. No me importa nada de lo que me pasó cuando tenía 19 años, excepto las canciones que escribí y los recuerdos que hicimos juntos”, dijo. Y continuó: “Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que no estoy sacando este álbum para que sientas la necesidad de defenderme en Internet contra alguien sobre quien crees que podría haber escrito una canción”.

Si a alguien le llama la atención esta aclaración, debe saber que John Mayer ha revelado que ha recibido mensajes de odio de los fanáticos de la creadora de éxitos en las redes sociales.

Un video de estas palabras se volvió viral en Twitter. Mientras tanto, USA Today señaló que Taylor no ha interpretado Dear John desde 2012. El disco Speak Now (Versión de Taylor) llega el 7 de julio.

