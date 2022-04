Tatiana Guillén llegó a Mansión Matilde, un hotel ubicado en el centro de Cuenca, se puso el primer look y en un tiempo aproximado de ocho minutos posó de manera tan natural que no se necesitaron más de 10 disparos para tener las fotografías. La misma dinámica se repitió con los siguientes tres cambios y así confirmamos lo bien que se lleva con la cámara y lo acostumbrada que está frente a ella.

Todo esto tiene un antecedente y es que incursionó en el modelaje desde su adolescencia y a los 18 años se convirtió en reina de Cuenca, en el período 2015-2016. Con muchas experiencias buenas, dejó a un lado los concursos de belleza y fue en el 2020 cuando en plena pausa que vivió el mundo entero, quiso poner en práctica sus estudios como diseñadora de moda y lanzó su propia marca.

Sorpresivamente esta idea creció muy rápido y en dos meses logró expandirse y contratar personas que la ayuden. Hoy es una de las marcas más conocidas de su ciudad. Tatiana conversó sobre esto y más con EXPRESIONES.

¡Blanco! Combina el look ‘total white’ con un sombrero, su accesorio favorito, pensando en un día de campo. Queda perfecto con botas, pero si sale un plan a última hora en la ciudad, asegura que también luce muy bien con tacones, sin el sombrero y un poco más maquillada. Muy parecido el de la foto a la derecha, ahora con falta beige, a tono con el sombrero. Cortesía

“Que nadie se sienta incómoda”

Al hablar de consumo de moda local, Cuenca es un gran ejemplo, ya que ahí las grandes marcas multinacionales no tienen tiendas propias, por lo que encontrar sus prendas es un poco más complicado que en Guayaquil o Quito, por ejemplo. Tatiana recuerda que desde pequeña, cada vez que tenía una fiesta, prefería mandar a hacerse un vestido a su medida, ya que muchas veces le pasaba que coincidía con otra niña usando las mismas prendas. Es por eso que ahora con su emprendimiento es muy consciente de ello y además de hacer diseños limitados, cuando le piden confeccionar uno en específico, igual pregunta para qué evento será por si conoce a alguien que también asistirá y así evitar generar un momento incómodo por llevar puesto lo mismo. La cuencana tiene proyectado abrir un local próximamente en Guayaquil y hace poco lanzó su línea de calzado.

Engrandecer a las mujeres

Cada dos meses, Tatiana lanza una colección. La primera se llamó Eva y siempre les pone nombres femeninos, porque a través de estas busca empoderar a las mujeres. En general, las prendas que se venden son de corte casual, semiformal y formal. Ella también siente que estas reflejan su estilo al 100 %.

Este outfit también entra en el estilo semiformal. Todas las prendas utilizadas pertenecen a su línea de ropa. Al usarlo con este abrigo de pelos, eleva el look y pasa de ser algo para el día, a poder utilizarlo también en una noche de frío, como las de Cuenca. Cortesía

Lo que dejó el reinado

“Siempre intento salir arreglada. Me cuido en el ámbito social porque fui una persona pública y la gente ya me conoce. Sí te cambia la vida luego de ganar el concurso. Empiezas de nuevo y te conoces más”, reflexiona.

Una propuesta que no se imaginaba

Tatiana recuerda que de pequeña era súper masculina, y un día, ya más grande, llegó la propuesta de participar en Reina de Cuenca por parte de unas exsoberanas.

Su madre recibió la noticia con muchísima ilusión, ya que el sueño de toda su vida era verla en el certamen.

Al fin, decidió hacerlo y lo recuerda como una etapa muy bonita de su vida que, sin saberlo, la ayudó a madurar más rápido y también a descubrir su camino profesional: el diseño de modas.

El infaltable negro. Este pantalón y camisa de color negro sacan de apuros a cualquiera y constituyen un look idóneo para una salida nocturna, puede ser a un coctel o una cena. Lo combina con los tacones muy versátiles, que pueden ser utilizados para diferentes tipos de eventos. Cortesía

Su mayor aprendizaje

“Uno vive en su círculo y no tiene idea de lo que viven los demás. Yo, como reina, trabajé con una fundación que llevaba personas con capacidades especiales, y ellos fueron mis mayores maestros. Aprendí tanto de ellos, porque tienen un alma tan noble, en ellos no hay maldad. También me llevo la lección de valorar más las cosas y de reconocer qué en verdad necesitaba en mi vida. Cuando llegué me di contra una piedra, pero al final pude hacerlo bien. Si lo pienso ahora, siento que me hubiese gustado conseguir el título unos años después, pero al mismo tiempo sé que llegó en el momento perfecto para crecer”, asegura la ahora diseñadora.