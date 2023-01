Tamara Falcó e Íñigo Onieva volvieron. La hija de Isabel Preysler le ha dado una segunda oportunidad al infiel empresario. En estos tres meses, él hizo lo imposible por reconquistarla y lo consiguió. Desde su ruptura el 23 de septiembre del año pasado, después de que salieran a la luz sus traiciones, especialmente, un vídeo filtrado en el que se besaba con otra mujer durante el Festival Burning Man, en Nevada (Estados Unidos).

Silvana Torres a 'Soy el mejor' y a Cynthia Naveda no le renovaron el contrato en TC Leer más

Aunque ya hubo algunos indicios de acercamiento, se reencontraron en la misa de gallo que tuvo lugar en la Parroquia de Puerta de Hierro en la noche del 24 de diciembre. Los dos se acercaron juntos al altar para recibir al niño Jesús. El 3 de enero se confirmó que volvieron.

En ellos ha vuelto a nacer la chispa, justo cuando su madre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa son noticia por su sorprendente ruptura tras casi ocho años juntos. El entorno cercano de Tamara e Íñigo ha reaccionado a su reconciliación con estupefacción. A diferencia de la familia Preysler, quienes están muy felices de que él haya conseguido reconquistar a Tamara es la familia del empresario.

La gran incógnita es si la pareja, que anunció su compromiso a finales de septiembre de 2022, además de retomar su relación, también reactivarán su decisión de casarse el 17 de junio, como habían fijado.

Tras la ruptura de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler se dio a conocer que el escritor peruano es muy celoso. Durante una fiesta, ellos vivieron un episodio de lo más desagradable.

“Sus amigos íntimos lo saben perfectamente", dijeron en 'El programa de Ana Rosa'. Estaban en una reunión y a Isabel le tocó bailar con el anfitrión. Cuando acabó la música, decidió seguir bailando, pero con otra persona. Mario se acercó a la pista y la sacó de allí. Ella reaccionó yéndose. Esto pasó después de celebrar el primer año de relación.

No fue el único mal momento que vivieron. Cuando viajaron a Nueva York, la socialité recibió una llamada desde Europa. Se fueron a la cena y la noche transcurrió con normalidad. A la vuelta al hotel, Isabel se quedó sorprendida porque Mario le pidió que llame a esa persona para que nunca más vuelva a llamarla. Era un hombre.

Mario Vargas Llosa llegó a Madrid hace unos días procedente de París. “No es verdad. No son ciertos los motivos de la ruptura que se están diciendo, no existen. Yo me encuentro muy bien”, comentó.