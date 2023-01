Silvana Torres a 'Soy el mejor' y a Cynthia Naveda no le renovaron el contrato en TC

El año pasado, Emilio Pinargote cerró una etapa en su vida, se marchó de TC luego de que salió del aire 'De boca en boca' en el cual era uno de los presentadores. Quedó pendiente para el 2023, qué pasaría con el resto del elenco del programa de farándula. Cynthia Naveda terminó su contrato y no será renovado.

Silvana Torres irá a una temporada a 'Soy el mejor' como participante. Los competidores se darán a conocer el 6 de enero. Ahora Silvana deberá bailar a las bravas, si la eliminan, ¿se va a su casa?

Los productores y asistentes de producción colaborarán en otros espacios, según lo disponga el gerente del área, Cheo Navarrete. Lissette Cedeño se encargará de grabar las menciones de los clientes para ubicarlas en diferentes producciones. Así está la cosa por allá.

Mientras que Emilio no se ha dormido en los laureles e inicia el 2023 trabajando. “Arrancar el año en lo que me apasiona es realmente gratificante, el GAD de Junín me invitó a dar una charla motivacional a sus colaboradores y fue sensacional la conexión que tuvimos. Dios sin duda alguna me usa como instrumento para poder calar un poquito en el corazón de la gente”, dijo el presentador.

El 2022 fue un año muy duro para este equipo, la enfermedad (cáncer linfático) de su compañero Miguel Cedeño, la cual se dio a conocer a finales del 2021 y luego su fallecimiento el 28 de junio. Para rematar el 30 de noviembre, de un momento a otro cerraron 'De boca en boca'.