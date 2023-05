Tamara Falcó ha viajado a Nueva York para reunirse con Carolina Herrera, pues quiere que ella, amiga íntima de Isabel Preysler, sea la diseñadora de su vestido de novia.

Jennifer Lawrence usa sandalias en Cannes para estar más cómoda Leer más

El traje será un proyecto muy especial para la venezolana, quien también contará con el apoyo de Wes Gordon, su asesor, para crear el atuendo que lucirá la marquesa de Griñón en su enlace con Íñigo Onieva.

La prensa se pregunta si ese matrimonio funcionará. Han surgido muchos problemas. Primero por la infidelidad de su novio y ahora con su traje. La firma que le iba a hacer el diseño la descartó.

La marquesa de Griñón con su novio, Íñigo. Archivo

La marca, Sophie et Voilà, ha asegurado que no se ocupará de vestirla “como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la Sra. Falcó”.

En el comunicado emitido, aseguran que Tamara hizo una serie de exigencias que se veían incapaces de cumplir, porque implicaba “acercarse demasiado a creaciones ajenas a nuestra firma. Nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”.

Mientras que Tamara comenta que “el vestido había cambiado completamente y a esa prueba venía mi madre, y mi madre es muy exigente... Yo nada más ponérmelo no me veía con ese traje, tenía unos volúmenes que no eran, en cuanto me lo probé supe que no era el mismo. Hay unas fotos que lo describen todo... Fue súper incomodo y ahí empezó a ir mal todo”.

Además, la hija de Isabel Preysler ha sido señalada por tener una lista de regalos de boda extravagantes y muy costosos.

Muchos creen que esta relación comenzó mal y terminará así, porque ha tenido más de un inconveniente. El tiempo lo dirá.