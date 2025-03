Tachan de hipócrita a Aleks Syntek por haber asistido al show de Shakira

Bien dicen que el pez muere por su propia boca, y eso fue lo que le sucedió a Aleks Syntek. El músico mexicano fue invitado al backstage del concierto de Shakira el pasado fin de semana, donde disfrutó del espectáculo en primera fila. Hasta ahí todo normal, ya que su relación de amistad con la cantante data desde los años 90, cuando ambos dominaban las listas de radio pop. Sin embargo, lo que ha generado controversia fueron sus opiniones previas.

¿Qué criticó Aleks Syntek de Shakira?

En abril de 2024, durante su participación en el pódcast de Gabo Ramos, Syntek expresó su desacuerdo con la nueva música de Shakira, especialmente con sus canciones sobre Gerard Piqué, expareja de la cantante y padre de sus hijos.

“Esta es la Shakira a la que amamos… Entiendo que esté enojada con su ex, pero ¿y sus hijos? O sea, por respeto a los chicos, yo no me le iría al papá de mis hijos, sigue siendo el papá. Al final le está dando una patada al papá de sus hijos y eso no está tan padre”, comentó el cantautor.

Odio la hipocresía y @alekssyntek_ofi es un ejemplo de eso! Es mejor reservarse comentarios que puedan traerte polémica por lo falsas que son tus acciones! @shakira es tan humana que ni le importa, pero que vergüenza! Sobretodo la envidia de no poder reinventarse! pic.twitter.com/heQZDfI89Z — SHAKIRA MÉXICO (@Shakira_Athena) March 30, 2025

Aunque su opinión es válida, los fanáticos de Shakira no han tardado en recordarle que la gira a la que asistió (Las mujeres ya no lloran) está inspirada en ese mismo álbum que Syntek criticó. “Gracias a Dios ella no necesita nada de ti, pero tú te cuelgas para ver si puedes rescatar algo de tu carrera”, “Después de hablar de los demás, aprovechamos el cuarto de hora para una foto. Qué pena que haya personas así”, fueron algunos de los comentarios más populares en redes sociales.

El extracto de sus palabras volvió a viralizarse, y los seguidores de Shakira no están contentos con la invitación de Syntek al show.

