Tábata Gálvez y su hija se sometieron a una reducción de estómago

La actriz Tábata Gálvez se cansó del exceso de peso. Así que no lo pensó dos veces y se sometió a una operación de manga gástrica. Pero no solo ella, además su hija Claudia se redujo el estómago.

“La hipertensión me estaba llevando al hueco, las pastillas ya no me hacían efecto. Los dolores de cabeza eran insoportables. Se me inflamaban las várices por la mala circulación. Pesaba 210 libras. Fue una cirugía por salud, no por estética”, comenta.

Admite que “sentía mucho miedo por la presión. Por ese motivo no entré a un quirófano después de la abdominosplastia. De eso hace 10 años. Me dijeron que nunca más me iba a engordar, pero no fue cierto. Ahora estoy en recuperación, tomando líquidos por diez días y luego dieta blanda. Debo cambiar mi estilo de alimentación totalmente”.

La hija de Lucho Gálvez y Alina Ortiz es conocida por interpretar a 'La mujer vaca' en la serie cómica ‘Solteros sin compromiso’, de TC.

Además ha participado en las producciones ‘El combo amarillo’, ‘La Trinity’, ‘Sharon, la Hechicera’, ‘Tres familias’ y ‘Calle amores’.

La presentadora Ana Buljubasich, quien se hizo la misma operación en 2017, tras fallidas dietas y tres liposucciones, le recomienda que siga las indicaciones médicas al pie de la letra. “Debe tomar las vitaminas que le mandan, además consuma mucha agua de coco y consomé”.