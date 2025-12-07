A sus 79 años, Cher anuncia que desea volver al altar

La cantante sorprende al anunciar que quiere casarse con su joven novio, demostrando que el amor no entiende de edades

La emblemática artista Cher estaría lista para dar un paso importante en su vida sentimental. Según reportes recientes, planea casarse con su novio Alexander "AE" Edwards -40 años menor- con motivo de su cumpleaños número 80 en mayo de 2026.

La pareja lleva unos tres años junta, y, según fuentes cercanas, Cher considera que ese aniversario es la oportunidad perfecta para formalizar su amor.

Pese a las críticas por la diferencia de edad, Cher ha defendido públicamente su relación, afirmando que nadie conoce lo que ocurre entre ellos y que disfrutan de su compañía, se divierten juntos y están profundamente enamorados.

Para ella, la edad no representa un obstáculo: dice que tanto Edwards como ella mantienen un espíritu joven y que, al final, lo que realmente importa es la conexión que comparten.

Más allá del glamour mediático, este anuncio abre una reflexión sobre cómo la fama, la edad y el amor pueden conjugarse sin prejuicios, reafirmando la valentía de una leyenda del pop que sigue marcando tendencia.

Otro los matrimonios y relaciones relevantes

La carrera sentimental de Cher ha sido tan intensa y pública como su legado musical. Sus dos matrimonios oficiales y algunos romances destacados marcan capítulos importantes de su vida amorosa.

Su primer esposo fue Sonny Bono. Se conocieron cuando ella era muy joven, formaron el dúo Sonny & Cher y juntos alcanzaron la fama con éxitos como “I Got You Babe”.

Sin embargo, la vida en pareja se volvió muy difícil para ella: denunció que Bono la aislaba, controla­ba sus finanzas y actuaba con infidelidad, lo que la llevó finalmente a separarse en 1975.

Casi inmediatamente tras ese divorcio, Cher se casó con Gregg Allman, cantante del grupo The Allman Brothers Band. Su unión fue turbulenta: inicialmente pidió la anulación tras pocos días, pero luego decidieron seguir juntos.

Sin embargo, las luchas con la adicción de Allman y los problemas derivados de la incompatibilidad terminaron por romper el matrimonio en 1979.

Más allá de sus matrimonios, Cher también vivió romances relevantes. Durante su separación de Bono empezó una relación con el ejecutivo musical David Geffen quien, según cuenta ella misma, la ayudó a independizarse económicamente y emocionalmente de su primer matrimonio tóxico.

A lo largo de su vida, Cher ha mostrado una mezcla de valentía, autenticidad y deseo de libertad; sus relaciones amorosas reflejan tanto su búsqueda de amor como su lucha por mantenerse fiel a sí misma.

