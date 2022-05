Suly Castillo obtiene nacionalidad mexicana

La exreina de belleza Suly Castillo, quien vive en México desde hace 8 años, obtuvo la nacionalidad de ese país. Ahora es ecuatoriana y mexicana. Ella lo dejó todo para probar suerte en esas tierras. Allá se dedicó al modelaje y estudió la carrera de animación y actuación en el Centro de Eduación Artística de Televisa (CEA).

“Ya me hicieron el examen de nacionalidad mexicana, las preguntas sobre la historia de México. El tiempo que vivo en este hermoso país me da el derecho a nacionalizarme. Es oficial, soy mexicana. Ahora solo me falta la carta de naturalización”, expresó emocionada.

Suly es oriunda de Esmeraldas, viene con frecuencia a Ecuador para visitar a su familia. Ha participado en los seriados 'Como dice el dicho', 'La Rosa de Guadalupe' y 'Cuna de lobos' y el reality 'Palazuelos, mi rey' de MTV.

Fue parte de videos musicales de Wisin y Ricky Martin. Empezó en el mundo de la moda a los 14 años y fue finalista del Miss Ecuador 2012 y del Miss Supranational en Polonia ese mismo año.

Durante la pandemia integró el equipo del Heraldo de México en los espacios 'Aquí contigo' y 'De buenas'.