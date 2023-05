La exreina de belleza, modelo y actriz ecuatoriana Sully Castillo, quien reside en México, acaba de debutar en el cine en 'Uno para morir', de Paramount+ y dirigido por el actor colombiano Manolo Cardona. Ella compartió con la española Maribel Verdú, quien es parte del elenco.

Con Manolo Cardona y Maribel Verdú. Cortesía

Es oriunda de Esmeraldas y estudió en el CEA, Centro de Educación Artística de Televisa. En el filme interpreta a una sicaria llamada Fátima y su jefe es Manolo, quien también actúa en este thriller de suspenso, intriga y secretos que narrará la historia de siete personas secuestradas en una lujosa mansión que de forma obligatoria tendrán que ser parte de un juego para intentar salvar sus vidas.

Quiere seguir haciendo cine. Cortesía

“Es el primer largometraje de Manolo como director. Nos bautizaron a los dos al final. Es linda gente, lo máximo y este proyecto lo hizo con su productora 1111 y con su hermano Juancho. Me siento muy emocionada. El hecho de que fuera caleño hizo que tuviéramos una gran química desde el principio”, cuenta Sully.

Entre julio y agosto del 2022 se grabó la cinta en Ciudad de México, Puebla y Veracruz. “Todo se dio muy rápido, es algo muy especial para mí porque me llamaron a casting un viernes y el lunes comenzó la filmación. Trabajar con Maribel Verdú fue increíble, es una gran actriz. Entraba a escena y era otra persona. Manolo sabe transmitir el mensaje de lo que quiere. Lastimosamente en febrero pasado falleció uno de los actores, Fernando Becerril. Por este motivo en la premier en México se le hizo un homenaje”, añade.

Junto a su amigo, Marco Tapia y Manolo Cardona. Cortesía

Para el lanzamiento de la película en el DF, Sully quiso vestir ropa de una diseñadora ecuatoriana. María del Mar Proaño la vistió. Su amigo, Marco Tapia, quien viaja con mucha frecuencia a México, le llevó el traje y la acompañó en la presentación.

“Marco me dijo que Sully quería un diseño ecuatoriano para un momento tan especial. Me comuniqué con ella para las medidas y para hacer el boceto. En una semana lo armé, opté por un escote profundo y corte imperio con un detalle justo al final del escote de perlas y zircones plateados, con una abertura profunda en la pierna. La figura de ella es muy estilizada”, comentó la creativa de moda.

Sully ha participado en los seriados 'Como dice el dicho', 'La Rosa de Guadalupe' y 'Cuna de lobos' y en el reality 'Palazuelos, mi rey' de MTV. Empezó en el mundo de la moda a los 14 años y fue finalista del Miss Ecuador 2012 y del Miss Supranational en Polonia ese mismo año.

La cinta se la presentó además en Estados Unidos. Desde el viernes 5 de mayo se puede ver en Paramount +. El elenco estuvo integrado por Carla Adell, Juan Carlos Remolina, Adriana Paz, Dagoberto Gama y Fernando Becerril.

“Ver mi nombre Sully Castillo en la pantalla grande no tiene precio. La producción de Paramount fue impecable, nada se les escapa y se ve la diferencia, hasta en el modo de grabar. Un equipazo de primera, conectamos fácilmente. Maribel es muy generosa y respetuosa con el trabajo de los demás. A muchos el divo se les escapa. Acá no sucedió. Quiero seguir haciendo cine, me encantó”.