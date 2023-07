Se siente orgullosa de su raza. Sulay Mora García apenas tiene 18 años, modela, estudió actuación y aspira a ser una gran diseñadora de moda. En la reciente gala de Miss Ecuador, desarrollada el 1 de julio, obtuvo el quinto puesto. Por ello representará al país en Miss Teen Américas 2023. El sábado 22 de julio viajará a El Salvador, donde se llevará a cabo el certamen internacional desde el 23 hasta el 30 de este mes.

En este nuevo concurso vestirá creaciones de los modistos Asunción Villa, Gladys Campos y Édison López y el traje típico Guarda Timburas de Wellington Vidal Chávez y Jorge Luis Giler.

No es la primera vez que participa en un reinado. El primero fue Señorita Models de la agencia de Guillermo Rodríguez, su preparador. Entonces tenía 15 años. Sus medidas son 88-60-90. Habla inglés, estudia portugués. Practica natación y toca piano.

¿Le atraen los reinados, pero también lo relacionado con la moda?

Siempre me gustó el modelaje y todo lo relacionado con el mundo de la moda, también soy actriz. Me atrae el arte, el dibujo. Es la carrera que siempre quise, estudio en el Tecnológico Sudamericano, donde estoy aprendiendo confección. Aspiro a tener una marca e impulsarla. En el camino decidiré lo que haré, pero me inclino por la alta costura.

Las mujeres de raza negra (Nayelhi González, Miss Ecuador 2022, y María del Cisne Montes, reina de Guayaquil) se están imponiendo en los concursos.

Me considero una negra, es mi raza y mi cultura. Mi cabello rizado lo heredé de mis padres: mi mamá (Dadys) nació en Esmeraldas, pero toda su familia es colombiana. Mi papá, George, es guayaquileño. Es lindo sentir ese cariño y que nuestra raza se hace presente.

Por primera vez en Miss Ecuador intervino una mamá (Daniela Romero). ¿Qué opinión tiene al respecto?

La inclusión es importante y es bueno que se le dé paso a la aceptación. Daniela es una mujer maravillosa, considero que es una oportunidad para que las madres no crean que sus sueños se quedaron truncados y que el mundo sepa más de ellas. La vida no termina luego de ser madre, Miss Ecuador les da esa apertura.

Los certámenes abren puertas. ¿Cuáles cree que le abrirán?

Darme a conocer, pero permitirá que ayude a los demás. Con Promodels Agency GR de Guillermo Rodríguez organizamos desfiles de moda a beneficio de los niños con cáncer y discapacidad motora.

Con su familia. Cortesía

La modelo Delary Stoffers, su excompañera en Miss Ecuador, logró la corona. Según algunos comentarios, se desenvuelve mejor en la pasarela que como reina.

Es una niña muy linda, de buen corazón y humilde. Creo que aquello la hizo ganar. Como modelo y reina lo puede hacer bien si lo hace con constancia y disciplina.

En su currículum dice que la actuación también es parte de su vida.

Estudié en el Instituto Tecnológico Superior Latinoamericano de Expresiones Artísticas (LEXA), de Chantal Fontaine. Antes de la pandemia dejé de ejercer, quiero retomarlo porque es algo que considero está pendiente. Me agradaría actuar en telenovelas.

Si le interesa el diseño de moda, seguramente tiene a mujeres que quisiera vestir...

No lo he pensado, pero quisiera que sea alguien que esté vinculada al mundo de la belleza, como la ex Miss Ecuador Constanza Báez. También a esas mujeres ecuatorianas íconos. Lo máximo sería vestir a Kylie Jenner, porque es una modelo de la que me gusta su esencia y pasarela. Además, no solo quiero lanzar mi marca, también enseñar, compartir con las personas que consideren que esta profesión tan bonita puede ser su mundo.

¿Diseña para usted misma?

Lo dejé. Por el concurso no tenía tiempo libre, pero lo he hecho en mis ratos disponibles. Lo retomaré. Me gusta la elegancia y sensualidad al vestir.

Muchas mujeres que se visten sexys caen en lo vulgar...

Creo que deben ser más discretas, si llevan un escote o transparencia no deben dejar ver tanto, no exagerar. En mi clóset tengo vestidos, además ropa negra. Me gusta ese color porque el negro es elegante, sofisticado y combina con todo.

La periodista de moda Fiorella Solines dijo que ya es hora de que las latinas dejen de llevar prendas tan apretadas.

Los gustos son relativos, hay que respetarlos. Lo más importante es estar cómoda, conocer nuestro cuerpo y estar conforme con él.

Además del diseño de moda, también estudió actuación. Juan Faustos

Su pareja es el futbolista ecuatoriano Kendry Páez, ¿sus piernas le atrajeron?

(Risas). Mi novio (16 años) se dedica al fútbol. Me encanta su forma de ser, nos conocimos hace algún tiempo. Una amiga en común le dio mi número, me escribió, conversamos y así se inició nuestra historia. Que sea lo que Dios quiera. No importa la profesión que ejerza, lo importante es que esté dispuesto a ayudarme y apoyarnos mutuamente.

Usted es hincha de algún equipo o solo le interesa el fútbol porque su novio se dedica a esta disciplina deportiva.

Soy hincha de Barcelona (risas) y él de Independiente del Valle.

Es muy jovencito. En esta relación usted es la mayor de edad.

Él es muy maduro, no es celoso.