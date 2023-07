Desde que Mafer Pérez se convirtió en madre, se cuida mucho de todo lo que dice y hace. Es normal que quiera darle un buen ejemplo a su hija, Alaia Isabella. En las entrevistas cuando se le toca algún tema que no considera pertinente, trata de evitarlo, sobre todo si es sobre su vida amorosa.

Es un cambio que hemos notado. Incluso, cuando formó parte del segmento de farándula de la revista 'En contacto' (Ecuavisa), querían que sea más picante en sus opiniones. No se dio.

Cuando aceptó ser parte de 'Agárrate' en Telepremier sabía lo que se iba a dar por el estilo del programa. Era entrar a la cueva del lobo. La semana pasada en ese espacio, se mostró una foto de cómo lucía antes de sus retoques estéticos. Ella alega que se le han cargado en varias ocasiones.

No justificamos aquello, pero consideramos que si Mafer no se siente cómoda, no son de su agrado las bromas que hacen sus compañeros, el cargoso de El Cuy o Tábata Gálvez o la producción no debería continuar. Tal vez la farándula ya no sea para ella, especialmente porque ahora no deja títere con cabeza y no se salvan ni los mismos presentadores.

Además cuando se está en este medio, hay que tener claro que cualquier palabra que se diga, los mencionados no lo pueden tomar bien y empiezan las quejas, los llantos y más. Es con lo que siempre deberá lidiar, el pan nuestro de cada día.

El gerente Andrés Villalva afirmó que Mafer continúa en el canal. En la tarde del lunes 19 de julio apareció en el programa y comentó que conversó con Andrés, quien fue el que la contrató. "No me gusta exponerme, ni ser el tema de farándula como lo hacen otras personas. No hablo mal de nadie ni me meto con nadie. Creen que me enojé porque mostraron mi foto, lo que no me gustó es que se genere farándula conmigo. El físico no nos determina como persona".

Wendy en reality de música

Wendy Vera vuelve a la TV en el reality' La Superestrella de la música tropical' del programa 'De casa en casa'. La exjueza de Ecuador tiene talento regresa, según la promoción, más bruja, con otro nivel. Hoy la veremos en TC.