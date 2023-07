El gerente de Telepremier, Andrés Villalva, afirma que Mafer Pérez “hasta ahora sigue en el canal”. Con la presentadora surgieron problemas porque el jueves 13 de julio durante el programa 'Agárrate' mencionaron cómo eran ella, El Cuy y Tábata Gálvez antes. La también actriz advirtió que no exhiban imágenes suyas, pero no le hicieron caso.

Silvana Torres: Una sexy sesión de fotos Leer más

“Fue idea de producción buscar fotografías del pasado. Estábamos bromeando. Se puso histérica, se atacó superfeo cuando apareció la de ella, la que está en redes sociales. Dijo que la gente se iba a agarrar de aquello para molestarla, yo le respondí que el público se iba a agarrar de su mala reacción.

Se fue del estudio, luego hizo una transmisión en Instagram alegando que era una falta de respeto lo ocurrido, no regresó el viernes. Sé que la han criticado, creo que es una exageración, no era para tanto. En esa imagen era jovencita. Me da la impresión que no se siente a gusto ni cómoda en el espacio. Debería dar un paso al costado si se siente así. Aunque sería turro que se marche porque es un buen elemento”, expresó uno de los involucrados, Mauricio Altamirano.

Antes, después. Archivo

Según el directivo Andrés Villalva, “tenemos una reunión con Mafer para conversar sobre el tema, además su bebé (Alaia Isabella) está enferma (se lastimó uno de sus brazos). Su enojo es real, pero es real también que el público merece respeto. Fue algo que se improvisó sin querer con Tábata y el Cuy, no se imaginaron que Mafer se iba a molestar tanto. Es respetable su actitud, pero no la comparto”.

Seguramente, ella no esperó que en el espacio en el cual trabaja mostraran una imagen de cómo era antes.

Tras la elección fue jurado

Juan Carlos Aizprúa: Están quemando su imagen Leer más

Andrea Aguilera, la nueva Miss Supranational, cuya elección se desarrolló en Polonia el viernes pasado, tiene previsto volver el 21 de julio, antes de las fiestas de la ciudad. En esa gala fue acompañada por Tahiz Panus, del CNB Concurso Nacional de Belleza, quien le entregó la bandera de Ecuador.

Ella es oriunda de Ventanas, tiene 22 años, estudiante de Medicina y por primera vez trae esa corona al país. Tras la gala participó como jurado en Mr Supranational (ganó el español Iván Álvarez).

En el certamen Miss Grand International 2021 se convirtió en la primera finalista. El año pasado participó en 'Soy el mejor', pero se retiró. En su momento alegó que el jurado era poco profesional.