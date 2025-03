La Suka: En sesión de fotos con su hija recién nacida

Me pica la lengua. La reportera de farándula posa con Anahí

La Suka posó con sus hijos, la pequeña Anahí y los varoncitos, Sebastián y Mateo. La niña, que vino al mundo en enero, pertenece a la generación Beta porque nació en 2025. Todos estuvieron vestidos de blanco. Los traviesos han recibido con mucho cariño a su hermanita menor con la que la reportera de farándula ‘cierra la fábrica’ de bebés. Estas imágenes tienen un motivo, el mes de Anahí.

Mariuxi Padilla de cumpleaños

A la directora nacional de noticias de RTS, Mariuxi Padilla, no le agrada la farándula. Siempre está enfocada en su trabajo noticioso. Aquello es su pasión. Pero también se da tiempo para celebra un año más de vida. Anunció con alegría la llegada de marzo y que era el mes de su onomástico. “Solo puedo dar gracias por todas y cada una de las bendiciones que tengo. Una hija maravillosa que me ama, una familia y una hermana que me quieren. Tengo amigas y amigos maravillosos que sé que están cuando los necesito y ellos saben que también cuentan conmigo. Tengo la fortuna de disfrutar de mi trabajo y sobre todo y lo más importante, tengo salud. Nada ha sido fácil pero allí está el mérito, de levantarse y volver a empezar”, comenta.

Ana Buljubasich no le teme a los oficios

La expresentadora Ana Buljubasich se jubiló de la TV y ahora está convertida en un ama de casa a tiempo completo. No solo cocina (aunque no le agrada mucho) y comparte con su esposo, Nerio, además no le teme a los oficios, ya sea pintar o arreglar algo dañado.

