Suga de BTS cumple 33 años: quién es Min Yoon-gi, el rapero y productor surcoreano

Antes de la fama mundial, trabajó como productor en la escena underground del hip-hop y escribía canciones en la adolescencia

El rapero y productor surcoreano Min Yoon-gi, conocido mundialmente como Suga, celebra su cumpleaños número 33 este 9 de marzo en Corea del Sur. El artista, integrante del fenómeno global BTS, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del K-pop gracias a su talento para el rap, la composición y la producción musical.

Min Yoon-gi nació el 9 de marzo de 1993 en Daegu, Corea del Sur. Desde joven mostró interés por la música y comenzó a escribir letras y producir canciones cuando aún era adolescente. Antes de alcanzar la fama, trabajó en estudios y participó en la escena underground del hip-hop coreano.

Su vida cambió cuando ingresó a la agencia Big Hit Entertainment (hoy parte de HYBE) donde se preparó durante varios años como aprendiz. Finalmente debutó en 2013 como miembro de BTS, agrupación que se convertiría en un fenómeno musical global.

Suga: rapero, compositor y productor clave de BTS

Dentro de BTS, Suga se ha destacado como uno de los principales raperos del grupo y como un prolífico compositor. Ha participado en la creación de numerosos temas que mezclan hip-hop, pop y otros géneros que caracterizan el sonido de la banda.

El grupo, que también integran RM, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, ha alcanzado récords históricos en ventas, reproducciones y conciertos alrededor del mundo.

Agust D: su faceta más personal como solista

Además de su trabajo con la banda, Suga desarrolla una carrera en solitario bajo el nombre artístico Agust D. Con este proyecto ha lanzado mixtapes y álbumes que exploran temas más personales, como la salud mental, la fama y las presiones de la industria musical.

Su estilo directo y letras introspectivas le han ganado reconocimiento dentro y fuera del K-pop, posicionándolo también como un productor solicitado que ha colaborado con diversos artistas internacionales.

Lesión en el hombro y cirugía que marcó su carrera

En 2020, Min Yoon-gi se sometió a una cirugía en el hombro izquierdo para tratar una lesión que arrastraba desde años antes. El problema se originó tras un accidente cuando era joven y se agravó con el intenso ritmo de presentaciones y coreografías de BTS. La operación lo obligó a suspender temporalmente sus actividades públicas.

Durante varios meses el artista se mantuvo alejado de los escenarios para completar su recuperación. Aunque no pudo participar plenamente en algunas presentaciones y promociones del grupo, continuó involucrado en la música y en la producción desde el estudio. Su regreso posterior fue celebrado por los seguidores de la banda, quienes destacaron su perseverancia para continuar con su carrera.

Servicio militar y pausa temporal en su carrera artística

Como todos los hombres en Corea del Sur, Suga debe cumplir con el servicio militar obligatorio, requisito que generalmente dura alrededor de 18 a 21 meses. El rapero inició este proceso en 2023, aunque lo realiza bajo un sistema alternativo de servicio social debido a su historial médico relacionado con el hombro.

Este periodo representó una pausa temporal en sus actividades musicales y en las de BTS como grupo completo. Sin embargo, BTS confirmó su regreso oficial el 21 de marzo de 2026, luego de que los siete integrantes completaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La agrupación —integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— prepara un nuevo álbum de estudio y una gira mundial, marcando el esperado reencuentro del grupo tras casi cuatro años de pausa por sus deberes militares.

