BTS se separa temporalmente

La noticia ha dejado en shock a sus fanáticos. La banda coreana BTS anunció a través de un video que se tomarán una pausa temporal para enfocarse en proyectos individuales tras nueve años juntos.

El anuncio lo hicieron tres días después de haber presentado Proof, su último álbum de estudio que contiene 35 canciones. “Tenemos que aceptar que el grupo ha cambiado. Hasta los temas ON y Dynamite sentía que el grupo estaba en mis manos. Pero con Butter y Permission to dance ya no sabía qué tipo de grupo éramos”, dijo el integrante Kim Nam-joon, más conocido como RM.

RM también añadió, en el video durante la celebración de su noveno aniversario lo siguiente: "El problema con el K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar. Tienes que seguir produciendo música y continuar haciendo algo. Y después de que me levanto por la mañana y me maquillo, no hay tiempo para crecer".

Jim, otro de los integrantes, aseguró que esta decisión la hacen pensando en los fans aunque saben que ellos los apoyarían independientemente del tipo de música que hagan. Por último, Suga concluyó diciendo: “Vamos a vivir separados por un tiempo”, pero dejando claro que esto no es punto final para su carrera, sino solo un respiro necesario para cada uno de los miembros.