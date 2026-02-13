Steven Spielberg dona 25.000 dólares a la familia de James Van Der Beek

Spielberg y otras estrellas apoyan a la familia del actor fallecido. Se ha recaudado más de 2 millones de dólares

James Van Der Beek, fallecido el 11 de febrero 2026 a los 48 años, junto a su esposa Kimberly.

La muerte de James Van Der Beek, recordado por su papel de Dawson Leery en Dawson crece, ha generado una ola de solidaridad en la industria del entretenimiento. El actor falleció el 11 de febrero, a los 48 años, a causa de un cáncer de colon, dejando a su esposa, Kimberly Van Der Beek, y a sus seis hijos. Ante esa realidad, muchas estrellas de Hollywood les han brindado apoyo.

Steven Spielberg y un gesto solidario

Uno de los gestos más significativos ha sido el de Steven Spielberg, el director que inspiró al personaje de Dawson en la icónica serie de los noventa. El cineasta donó 25.000 dólares a la campaña creada en GoFundMe para apoyar económicamente a la familia del actor.

Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, realizaron la contribución a través de la plataforma de crowdfunding, donde amigos cercanos impulsaron la iniciativa para cubrir los elevados gastos médicos derivados de la enfermedad. La campaña superó rápidamente el millón de dólares y actualmente acumula más de 2,1 millones, superando el objetivo inicial de 1,5 millones.

Una comunidad que responde

El respaldo no se ha limitado al director de Tiburón y Parque Jurásico. Varias figuras reconocidas de la industria también han contribuido:

Jon M. Chu, director de Wicked, con 10.000 dólares.

Martin Blencowe y Guy Oseary, con 10.000 dólares cada uno.

Marla Maples y Julie Plec, con 5.000 dólares.

Zoe Saldaña, quien organizó pagos mensuales de 2.500 dólares.

Derek Hough, con 1.000 dólares.

El donativo individual más alto hasta el momento proviene de un contribuyente anónimo que aportó 30.000 dólares.

El legado de James Van Der Beek

Van Der Beek alcanzó la fama internacional como Dawson Leery, el joven soñador que aspiraba a convertirse en director de cine como su ídolo, Steven Spielberg. Aunque el cineasta nunca apareció en la serie original, sí envió un mensaje especial durante la reunión del elenco celebrada el pasado septiembre, en un evento benéfico para la organización Fuck Cancer.

El actor fue diagnosticado con cáncer de colon en el verano de 2023 y decidió hacerlo público en noviembre de 2024. Su esposa confirmó su fallecimiento a través de Instagram, destacando la valentía y dignidad con la que enfrentó la enfermedad.

Más de 41.000 donaciones

La campaña de recaudación ha recibido más de 41.000 aportes. En el mensaje compartido en GoFundMe, amigos de la familia agradecieron el apoyo recibido y subrayaron que la generosidad colectiva ayudará a cubrir gastos básicos y la educación de los hijos del actor.

“En medio de un profundo dolor, su apoyo ha sido una luz”, señalaron.

Mientras la familia atraviesa el duelo en privado, la respuesta de la comunidad artística demuestra el impacto que James Van Der Beek dejó más allá de la pantalla. Con esos gestos de profunda solidaridad para con los suyos, quedó claro que hubo muchos, más allá de los fans, que lo admiraron dentro y fuera del set.

