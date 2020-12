Spotify Wrapped 2020: las canciones, artistas y discos que más has escuchado

Definitivamente, el 2020 será un año más recordado que extrañado. En él, el mundo se detuvo por varios meses, sin embargo, la industria musical no. Durante el confinamiento, la música fue, para muchos, una terapia y por eso Spotify ha activado una opción para que puedas descubrir cuáles son las canciones que más has escuchado en todo el año.

Se trata de Wrapped 2020, una nueva sección que la aplicación ha puesto a disposición de sus usuarios. Este año tiene una diferencia y es que ese listado de lo que más has escuchado se presentará a través de las historias de Spotify.

Los usuarios pueden acceder a esta experiencia a través de la aplicación móvil, tanto en dispositivos iOS como Android. Además, Spotify ha introducido nuevas herramientas: quizzes (a través de los cuales podrán jugar a predecir sus podcasts, canciones y artistas que más han escuchado en la última década) y playlists personalizadas (en las que se puede armar una lista con los temas que más ha reproducido cada usuario y descubrir éxitos similares a sus gustos).

¿CÓMO ACCEDER A WRAPPED 2020?

Para comenzar, es necesario que tengas la aplicación de Spotify en tu móvil. Afortunadamente no será necesario ser usuario Premium, por lo que no deberás pagar una suscripción para saber cuáles son los éxitos de los que más has disfrutado.

Al entrar a la aplicación, en la página de inicio verás un resumen de 2020, con una sección en la zona superior llamada “¿Qué has estado escuchando en 2020?”, le das clic y automáticamente se abrirán una especie de historias de Instagram donde te mostrarán diferente información sobre las reproducciones, canciones y artistas.

En primer lugar, aparecerá información sobre el número de artistas nuevos qué has escuchado o qué géneros musicales has reproducido.

No es hasta la cuarta historia donde aparece la canción que más has escuchado durante 2020. El siguiente clip muestra la primera vez que escuchaste esa canción y el número de reproducciones.

Hay que ir hasta el quinto vídeo para saber cuál es el TOP 5 de canciones más escuchadas. El siguiente vídeo te dará la posibilidad de añadir las canciones a tu biblioteca o crear una lista específica.

Finalmente, podrás acceder a una lista de los artistas que más has escuchado.

Toda esta información, Spotify te permite compartirla en tus redes sociales.

LO MÁS ESCUCHADO EN LA APP DURANTE EL AÑO

La plataforma cierra 2020 con un hito en su historia: por primera vez, un artista de habla hispana se coloca en el primer puesto como el más escuchado del año a nivel mundial. Y Bad Bunny ha sido el responsable.

A nivel mundial, el boricua acumula ya más de 8.300 millones de escuchas en la app durante todo el año. Le sigue el rapero estadounidense, Drake; en tercera posición, J Balvin -otro gran ícono de la música urbana-; en cuarta Juice WRLD, y en quinta, The Weeknd.