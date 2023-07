El pasado 4 de julio, se estrenó en cines de Estados Unidos la película 'Sound of Freedom' ('Sonido de libertad'), protagonizada por el talentoso actor estadounidense Jim Caviezel. Desde su llegada a la pantalla grande, esta cinta ha causado un gran revuelo en el público debido al poderoso mensaje que busca transmitir: concienciar sobre la terrible realidad del trata de niños en países de América Latina.

La trama de la película gira en torno a Timothy Ballard, un agente federal interpretado por Jim Caviezel, quien toma la valiente decisión de renunciar a su trabajo en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para dedicarse a una misión crucial: salvar a niños que han sido capturados por cárteles y traficantes en países latinoamericanos.

'Sound of Freedom' no tuvo un lanzamiento mundial simultáneo, lo que ha generado numerosas solicitudes en redes sociales para que la película llegue a otros países. Los ciudadanos ecuatorianos, por ejemplo, han mostrado un gran interés en disfrutar de esta película, y una cadena de cines ha respondido a sus solicitudes.

'Sound of Freedom' llegará a Latinoamérica el jueves 31 de agosto y también al Ecuador.

La historia de 'Sound of Freedom' se centra en el rescate de 127 niños en Colombia, donde Timothy Ballard, el exagente federal, se enfrenta a traficantes que someten a estos inocentes menores a situaciones inhumanas, como el abuso sexual y otras formas de explotación. La película muestra una realidad angustiosa y desgarradora que desafortunadamente es común en muchos países de América Latina, incluido Ecuador, donde la situación ha sido demostrada por otras producciones cinematográficas, como "La Pampa".

El reparto de la película está encabezado por Jim Caviezel, quien interpreta a Timothy Ballard, acompañado por actores destacados como Mira Sorvino, Bill Camp, Eduardo Verástegui, y otros talentos que dan vida a personajes fundamentales en la historia.

El camino para que 'Sound of Freedom' llegue a las pantallas no ha sido sencillo. La película estuvo lista desde 2019 y se esperaba que fuera distribuida por 21st Century Fox. Sin embargo, debido a la adquisición de la compañía por parte de The Walt Disney Company, la cinta quedó en un limbo, ya que Disney no la adecuada para sus producciones habituales. Afortunadamente, Eduardo Verástegui pudo recuperar los derechos de distribución y, mientras buscaba opciones para llevarla al público, se embarcó en una gira en México para concienciar sobre el tema de la trata de niños. Fue así como Angel Studios se interesó en el largometraje y se ofreció a ayudar en su distribución.

Por el momento, no se han anunciado plataformas de streaming donde esté disponible 'Sound of Freedom', pero debido a su éxito en taquilla ya la importancia de su mensaje, es probable que pronto se dé a conocer su llegada a diversas plataformas como Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount +, Apple Tv+, entre otras.

Hasta la fecha, solo se ha estrenado en Estados Unidos, pero pronto otros países podrán disfrutar de esta película que busca generar conciencia sobre la grave problemática del trata de niños en América Latina. 'Sound of Freedom' se ha convertido en una voz potente para denunciar esta realidad y para inspirar a la acción y solidaridad en la lucha por la protección de los más vulnerables.