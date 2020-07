Sophy Mell: "Intentar complacer a todo el mundo es imposible y no es saludable"

"Intentar cumplir expectativas ajenas siempre va a dejarte vacíos" es lo que responde la cantante ecuatoriana Sophy Mell, cuando se le pregunta lo que un artista debe postear o no en sus redes sociales.

Para la intéprete de Corazón abierto, lo importante es tener claro las metas y lo que en realidad apasiona a quien está inmerso en la música. "En mi caso, más que la fama, me motiva mucho escribir canciones nuevas, estar en el estudio y desfogar todo lo que siento en canciones, esa es mi realización personal que va de la mano de la profesional".

La exponente del género urbano, indica que para ella es gratificante que las personas se identifiquen con sus canciones, pues la hace sentir que aporta algo positivo a este mundo. "Intentar complacer a todo el mundo es imposible y no es saludable. Teniendo claro eso, es más facil lidiar con la presión, que todo artista tiene".

En lo concerniente a Britney Spears y sus comportamientos erráticos para muchos, respondió tajantemente: "Si ella es feliz haciendo lo que hace, pues que lo siga haciendo".

Sophy no ve en ella a una mujer desequilibrada al mostrarse con maquillaje escandaloso, despeinada y hablando de arreglos flores que combinan con su ropa. "Veo a alguien libre en sus publicaciones, no intenta cumplir expectativas ajenas ni encajar en estereotipos, no se esfuerza por ser perfecta y eso es de admirar".

Admite que sus posteos dan pie a infinitas especulaciones sobre lo que esté sucediendo en su vida personal, pero más bien cree que la intérprete de Baby one more time, intenta simplemente ser ella y hacer que la gente se cuestione. Finalmente se pregunta: "¿Qué es lo 'correcto' a la hora de crear contenido en redes sociales?".