Sonya Smith, 35 años de carrera y una vida de novela

Cara sucia fue la telenovela que la catapultó internacionalmente. Era 1992 cuando su hermoso rostro hipnotizó a la pantalla chica de Ecuador y el resto de Latinoamérica. La figura de Sonya Smith se mantiene vigente hasta hoy, traspasando la barrera del tiempo en producciones como María Celeste, Milagros, Pecados ajenos, ¿Dónde está Elisa?, Corazón valiente, Tierra de reyes y más recientemente Mi familia perfecta y Falsa identidad.

Precisamente, esta última estrenó el lunes la segunda temporada por la señal de Telemundo. En exclusiva, la actriz venezolana quien vive hace 15 años en Miami, habló para EXPRESIONES de esta producción, entre otros temas. “Es la continuación del momento en que Diego (Luis Ernesto Franco) e Isabel (Camila Sodi) se van al ‘Gabacho’ (Estados Unidos) y toman otras identidades, empezando sus nuevas vidas, pero se topan conmigo (Fernanda Virrueta) y ahí se desencadena la trama”, cuenta Sonya, quien terminó de grabar hace dos semanas el dramatizado en México con todos los protocolos debidos por el coronavirus.

SUS TELENOVELAS

Al hablar de todas las telenovelas que ha hecho desde que inició su carrera con una corta aparición en Cristal hace 35 años, siendo una niña, ha pasado mucha agua bajo el puente.

Cara sucia, ¿Dónde está Elisa? y Marido de alquiler son sus favoritas. Cortesía Daniel Alonso

Agradece el hecho de haber encarnado una variedad de personajes, desde mujeres nobles y aguerridas, hasta celópatas y villanas. “Cada papel me ha permitido abordar roles que no tienen que ver conmigo. Trato de observar, leer y prepararme bien al momento de interpretarlo para que sea lo más veraz. No hay alguien ciento por ciento bueno, ni ciento por ciento malo. Todo depende de la perspectiva y los intereses que se tenga”.

Sin embargo, entre los roles que para Sonya tienen un significado especial y atesora en su corazón, están el de Estrellita Montenegro (Cara sucia, 1992), Danna Riggs (¿Dónde está Elisa?, 2010) y Griselda Carrasco (Marido en alquiler, 2012).

CURIOSIDADES

*De Pecados ajenos, (2007) llamada la ‘telenovela de las cachetadas’ porque casi todo su elenco se abofeteaba, guarda gratos recuerdos de Catherine Siachoque, con quien se golpeó en más de una escena, sin necesidad de dobles.

*Afirma que sentirse bien física y espiritualmente a sus 48 años es cuestión de actitud y positivismo. “La edad es un número que no cuenta para el alma. Yo me río mucho, trato de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Además me alimento bien, hago ejercicio y yoga”.

*De sus nuevos proyectos, tras concluir la segunda temporada de Falsa identidad, prefiere no adelantar mucho, pero comentó que durante su estancia en México realizó varios castings para distintas producciones. “Si pasa algo, los estaré informando”.

LOS GALANES

La actriz destaca a Jorge Luis Pila como un compañero respetuoso y profesional. Instagram

De la veintena de galanes con los que le ha tocado actuar, iniciando con Guillermo Dávila, pasando por Guy Ecker y Miguel de León hasta llegar a Gabriel Porras y Juan Soler, no nombra a uno en especial, pues explica que con todos hubo química, buen trato, confianza y respeto. “Me sentí muy cómoda y tranquila cuando trabajé con Jorge Luis Pila, por ejemplo, en ¿Dónde está Elisa?. Hay un momento en que nuestros personajes hacen el amor y era lo que el espectador esperaba. Nosotros hablamos luego de que el director marcó la escena sobre cómo debíamos tratarla. Llevábamos un apuntador y pese a que no había diálogos, sabíamos el instante en que la cámara enfocaba el plano de las manos, los besos y las miradas. Ahora ya lo puedo decir porque ya pasaron 10 años (risas)”.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

*Estudió la carrera de Enfermería y obtuvo una licenciatura. También desea aprender todo lo concerniente al cuidado de las heridas. “Es un trabajo al que la gente no le da el valor y el respeto que merece”.

*Por salud mental, a la hora de actuar evita la técnica de la memoria emotiva, prefiere otras, como la de Meisner y ‘dejarse sorprender”.

*Aunque nació en Filadelfia (Estados Unidos), creció en Venezuela, por lo que siempre se presenta como venezolana. “Es mi país y lo llevo en mi corazón, aquí me formé como actriz y despuntó mi carrera”.

*Es noctámbula, se acuesta muy tarde.

*Su madre es la también actriz Ileana Jacquet, quien hoy diseña accesorios.

*No tiene mucha paciencia para postear en las redes sociales y tampoco se considera muy diestra con las aplicaciones.