Sonia Luna es eliminada de Masterchef Celebrity tras fallar con un salmón

Un salmón "completamente vivo" dejó a la exreina de belleza fuera de las cocinas

La cocina se jugó una de sus noches más tensas en el reto de eliminación, donde los participantes tuvieron libertad total para presentar su mejor plato, ese con el que no podían cometer errores. Sin embargo, la presión volvió a pasar factura y el resultado dejó una salida inesperada.

La eliminación estuvo entre Sonia Luna y Fer, dos competidoras que habían mostrado evolución en sus preparaciones. Finalmente, el jurado decidió que Sonia Luna abandonara la competencia, tras presentar un salmón crudo, descrito como “completamente vivo” y con una porción exageradamente grande para una sola persona.

Los platos que marcaron la noche

Varios participantes lograron destacarse por sabor, técnica y presentación. José recibió elogios por su camarón en salsa de maní con crocante de verde, un plato que fue calificado como delicioso.

Naykim presentó un colonche de camarón con buen sabor y emplatado, mientras que Mara sorprendió con un locro deconstruido con chulpi y queso crema, una sopa sabrosa y visualmente atractiva.

Aciertos y tropiezos en el emplatado

No todos corrieron con la misma suerte. Fer presentó salmón con cuscús, pero el pescado quedó ligeramente crudo, lo que la dejó en riesgo. Giovanna sufrió un accidente al caérsele el pollo en el plato; aunque el sabor fue bueno, el emplatado y las verduras crudas jugaron en su contra.

Nexar llevó un tartar de atún con sango y salsa: visualmente poco atractivo, pero con buen sabor, mientras que Perotti falló con un pescado pasado de cocción.

Por su parte, Blanco cerró la noche con un postre de pera al malvet y crema, bien presentado y equilibrado en sabores, aunque con falta de texturas.

Una eliminación que cambia el juego

La salida de Sonia Luna marca un punto de quiebre en la competencia. Pese a su crecimiento en la cocina, un error técnico grave terminó costándole el delantal y recordó a todos que, en esta etapa, no hay margen para fallos.

