Estos son los invitados VIP a las locas fiestas de Sean 'Diddy' Combs

El 16 de septiembre, el rapero ‘Diddy’ Combs fue detenido sin opción a fianza en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Esto, después de que se lo acusara por delitos de extorsión, prostitución y tráfico sexual.

Ahora, Diddy enfrenta también una demanda colectiva. El 1 de octubre, un equipo de abogados que representa a 120 personas, presentó cargos contra el artista por varios delitos, entre ellos abuso sexual a menores, pues 25 de las víctimas no habían cumplido la mayoría de edad cuando ocurrió la agresión. “El menor de ellos tenía 9 años”, dijo el abogado Tony Buzbee.

Se acusa al rapero de difusión de videos privados y facilitación de relaciones sexuales mediante sustancias controladas. Puff Daddy, como se hacía llamar Combs, era conocido por sus extravagantes y exclusivas ‘freak offs’, que es como se conoce a grabaciones de las fiestas donde habrían ocurrido parte de los abusos, según testigos que trabajaban para él. Desde entonces, se filtraron fotos de famosos en estos eventos tan secretos como turbios e, incluso, hay una lista con nombres muy reconocidos.

Aquí un listado de algunos de los invitados VIP. Al leer sus comentarios, todos parecen querer buscar distancia con el rapero.

Sean Diddy junto a su entonces pareja, la artista Jennifer López en una extravagante fiesta. instagram

Jennifer Lopez

Jlo fue pareja del creador de Bad Boy Records entre 1999 y 2001. Y aunque, como ella misma aseguró en una entrevista, terminó con él “por infiel”, se filtraron fotos de ellos juntos en una cama en compañía de otras parejas.

Las imágenes que rondan por redes sociales habrían sido tomadas en la fiesta I Need a Girl, en los Hamptons, el 4 de julio del 2000.

Se conocieron en el set de grabación del video de If you had my love, de JLo. Ella acababa de divorciarse de Ojani Noa, su primer esposo. En ese momento, la carrera de la Diva del Bronx iba en pleno ascenso, en tanto que Diddy ya era un exitoso rapero y productor de artistas.

Leonardo Di Caprio

El reconocido actor fue visto en más de una ocasión en las White Parties de Combs. Tras la aparición de fotos de 1998 que así lo demuestran, el actor ha dejado claro que, en la actualidad no mantiene ningún vínculo con el rapero acusado por extorsión y tráfico sexual.

Príncipes Harry y William

¡Ni la realeza escapó de esta turbia lista! A pesar de haber sido invitados varias veces cuando eran solteros, rechazaron la oferta, según el experto real Christopher Andersen.

Según la revista Cuore, los hermanos conocieron a Diddy en una fiesta que organizaron en 2007. La reunión se organizó como una forma de agradecer a los artistas que participaron en el concierto benéfico Concierto para Diana en el estadio de Wembley en Londres. En aquella ocasión, Diddy hizo una interpretación de I'll be missing You'.

Según las fotos que se han filtrado en las redes sociales desde que se viralizó el caso del estaounidense, también asistieron Ashton Kutcher, las Kardashian, Lebron James, Jay Z, Paris Hilton, Megan Fox, Will Smith y Mariah Carey.

Justin Bieber y otros nombres

La relación entre Combs y el autor de Baby es mucho más profunda de lo que se piensa. La cantante Jaguar Wright declaró que Combs habría vendido una grabación a la red oscura por 500 millones de dólares. Bieber sería uno de los personajes que aparece en la cinta, pero no el único.

Chris Brown, Rihanna, Nicki Minaj y Drake también estarían implicados. Bieber no se ha pronunciado al respecto. Wright cree que la venta del material se dio porque Combs “necesitaba el dinero”.

