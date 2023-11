Estos son los anuncios de Geeked Week 2023

Netflix, durante su evento anual Geeked Week, publicó detalles de los próximos estrenos de series, películas y videojuegos. Entre los anuncios destacados están: 'Avatar: The Last Airbender', 'Rebel Moon', 'Orion and the Dark', 'Damsel', '3 Body Problem' y 'The Brothers Sun'.

Avatar: The Last Airbender

Esta serie es la gran apuesta para el 2024. Basada en la exitosa serie animada de Nickelodeon, este show sigue a Aang el último maestro del aire, en su viaje para dominar los cuatro elementos: tierra, fuego, agua y viento. Para poder derrotar la tiranía de la nación del fuego.

Ultraman: Rising

Uno de los héroes mas importantes de Japón, Ultraman, vuelve y esta vez seguirá la historia de una estrella del béisbol, que tomará el mando del héroe para defender a la tierra y además criar a un kaiju bebé. Este film animado se estrenará en el segundo trimestre del año 2024.

The Witcher: Sirens of The Deep

Íñigo Pirfano presenta su libro 'Una nueva melodía' Leer más

Una de las franquicias claves de la plataforma, regresa en su primer largometraje animado protagonizado por Geralt de Rivia. Recordemos que la tercera temporada ya se estrenó, con el actor Liam Hemsworth, tras que Henry Cavill abandonara el personaje para dedicarse a otros proyectos.

Además de esto, lo que más llamó la atención fue la incursión de más videojuegos, cada vez tiene un mayor catálogo para los usuarios. Pero estas opciones nuevas como Netflix Game están disponibles para teléfonos. Se presume que el valor de las suscripciones aumenten. Ya que también estas versiones liberadas estarán libres de DLCs, pagos adicionales o publicidad. Estos son algunos juegos que se conocieron.

Hades

El estudio creador, dentro del juego, Supergiant Games, da la premisa un Príncipe Inmortal del Inframundo, un ser divino que contará con los poderes y las armas míticas del Olimpo, que tendrá como objetivo liberarse de las garras del dios de los muertos. Este juego se prevé que llegue en algún momento de 2024.

Aunque no se dio mayor información sobre sus otras series y películas. Se anticipa que en lo que queda del año se den anuncios por medio de redes sociales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!